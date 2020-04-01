Xerox отказался от поглощения HP за $35 миллиардов из-за коронавируса

Xerox сообщил в марте о переносе встреч с акционерами HP, чтобы сосредоточить усилия на мерах по сдерживанию последствий пандемии.

Американский производитель принтеров Xerox Holdings Corp во вторник отказался от попыток недружественного поглощения HP Inc, выпускающей персональные компьютеры, за $35 миллиардов на фоне пандемии коронавируса.

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Xerox сообщил в марте о переносе встреч с акционерами HP, чтобы сосредоточить усилия на мерах по сдерживанию последствий пандемии, пишет Рейтер.

В феврале Xerox улучшила изначальное предложение о покупке HP, отвергнутое советом директоров компании, до $24 с $22 за акцию, оценив фирму примерно в $35 миллиардов.

“Несмотря на то, что этот шаг вызывает разочарование, мы уделяем приоритетное внимание здоровью, безопасности и благополучию наших сотрудников, клиентов, партнеров и других заинтересованных сторон, а также более широкому ответу на пандемию”, - говорится в заявлении Xerox.

“HP хотела бы поблагодарить наших акционеров, партнеров, клиентов и сотрудников за их вклад и постоянную поддержку в этом процессе”, - отмечается в сообщении HP.