«Укрпошта» рассказала, как будет работать во время карантина

Компания будет принимать меры предосторожности для безопасности клиентов и сотрудников.

Публичное акционерное общество «Укрпошта», как стратегически важный объект инфраструктуры, продолжает работать в обычном режиме. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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«Компания и в дальнейшем будет доставлять пенсии и денежные выплаты миллионам клиентов, особенно пенсионерам, которые являются наиболее уязвимой категорией возможного инфицирования коронавирусом. Они также смогут осуществлять коммунальные платежи дома, получать бытовые товары и продукты первой необходимости, чтобы не подвергаться риску: не идти в магазины или в места значительного скопления людей», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что компания продолжит принимать и отправлять посылки в Украину и за ее пределы.

Руководство «Укрпошты» предупреждает, что на время введения карантина в учебных заведениях возможен недостаток персонала в определенных отделениях и участках. Однако компания будет делать все возможное, чтобы такие случаи были исключением и минимизировать возможные неудобства для клиентов.

«Укрпошта» следит за развитием ситуации и делает все возможное, чтобы работа сотрудников предприятия оставалась и в дальнейшем безопасной. В частности, в случае распространения инфекции компания имеет запас респираторов и более 100000 масок. В ближайшее время почтовые отделения, сортировочные центры и офисные объекты будут обеспечены более чем 11000 дезинфекторами.

Особые рекомендации предоставлены и работникам компании. Так, при возникновении у почтальона сомнений относительно неудовлетворительного состояния здоровья клиента, работодатель рекомендует избегать контакта с ним и предупредить начальника отделения о такой ситуации.

Если работник «Укрпошты» не может оставить малолетнего ребенка на время карантина в учебных заведениях, он должен обратиться к своему руководителю, чтобы оформить отпуск или удаленный доступ работы и провести это время дома.

«При наличии какого-либо риска для здоровья сотрудников, руководство «Укрпошты» оставляет за собой право вносить коррективы в режим работы отделений и оказания почтовых и финансовых услуг», - отмечается в сообщении.

В пресс-службе также напомнили, что, по информации Всемирной организации здравоохранения, процесс получения посылок безопасен для здоровья людей.

Как сообщал УНИАН, «Укрпошта» с 26 февраля возобновила прием всех видов почтовых отправлений из Украины в Китай. Ранее компания сообщала о приостановке приема посылок в Китай в связи со значительным сокращением авиарейсов из-за вспышки коронавируса в этой стране.