Телеканалы УНИАН ТВ и 1+1 International начали вещать на открытом спутнике

Канал уже доступен для свободного просмотра спутниковыми абонентами в формате MPEG-2/DVB-S.

Вчера, 1 марта 2020 года, телеканал группы 1+1 media, «1+1 international», начал тестовое вещание в незакодированном виде со спутника SES Astra 4А. Его запуск состоялся в рамках выполнения договоренностей между медиагруппами и Президентом Украины, достигнутых во время встречи, которая состоялась 28 февраля 2020 года и была посвящена обсуждению возможности трансляции незакодированных спутниковых версий главных украинских телеканалов для населения региона вдоль контактной линии и временно оккупированных территорий.

Так, телеканал «1+1 International» уже доступен для свободного просмотра спутниковыми абонентами в формате MPEG-2/DVB-S. Эти параметры поддерживаются всеми тюнерами FTA-приема, поэтому все спутниковые абоненты уже со вчерашнего дня имеют возможность свободно принимать сигнал канала по всей территории покрытия спутника, в том числе и в Крыму и в Донецкой и Луганской областях.

В то же время на этом же спутнике, SES Astra 4А, группа запустила тестовую открытую версию информационно-аналитического телеканала «УНИАН ТВ», который до 1 марта вещал в более прогрессивном формате DVB-S2/MPEG-4. Оба телеканала заняли места на транспондере 12 130 МГц, из которых ранее вещали телеканалы «Украина» и «НЛО ТВ».

Обращаем внимание, что канал «УНИАН ТВ» сейчас меняет программную концепцию и исключает из наполнения развлекательные телевизионные продукты, сосредотачиваясь исключительно на информационно-аналитическом вещании, что позволяет каналу вещать на открытом спутнике и информировать зрителей об актуальных новостях. Это будет отражено в лицензии канала в ближайшее время.

«Канал вещает в тестовом режиме, но его уже могут просматривать абоненты спутника. Сейчас группа готовит документы для внесения изменений в лицензию канала, после получения которых «УНИАН ТВ» сможет вещать в обычном режиме и с обновленным программным наполнением», − комментирует Ярослав Пахольчук, генеральный директор группы 1+1 media.