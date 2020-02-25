Стали известны цены на новые смартфоны Sony

Сроком выхода всех новых смартфонов Sony обозначен второй квартал 2020 года.

В минувшую пятницу Sony представила новый бюджетник Xperia L4, а вчера продолжила обновление модельного ряда смартфоном, ударив по среднему сегменту с Sony Xperia 10 II и по самому верхнему флагманскому — с новым флагманом Sony Xperia 1. Сроком выхода всех новых смартфонов Sony обозначен второй квартал 2020 года.

Читайте такжеSony установила антирекорд по продаже смартфонов

Теперь появились подробности о рекомендованных ценах для Европы и более точные сроки для некоторых стран.

Итак, рекомендованные европейские цены на актуальную линейку смартфонов Sony выглядят следующим образом:

бюджетник Sony Xperia L4 в единственной версии 3/64 ГБ и двух цветах (синий и черный) — €200;

середнячок Sony Xperia 10 II в единственной версии 4/128 ГБ и двух цветах (черный и белый) — €370;

флагман Sony Xperia 1 II в единственной конфигурации 8/256 ГБ и двух цветах (черный и фиолетовый) — целых €1 200. Немаловажно, что версии с 4G — не предусмотрено.

Как и ожидалось, в случае Sony Xperia 10 II, заинтриговавшей своими параметрами, чуда не случилось, и цена явно покажется завышенной на фоне конкурирующих моделей других производителей, особенно Xiaomi. Но куда более впечатляющей выглядит цена Sony Xperia 1 II. Иными словами, Sony верна корпоративным стандартам, пишет itc.ua.

В зависимости от регионов и особенностей налогообложения цена может немного отличаться.

Что касается сроков, они тоже обычно немного разнятся. Но французское подразделение в пресс-релизах упоминает вместо второго квартала «весну». То есть, есть небольшой шанс увидеть это трио в продаже до конца марта. С другой стороны, нидерландское и болгарское подразделения указывают на «конец весны». Так что с высокой долей вероятности в продажу Sony Xperia L4, Xperia 10 II и Xperia 1 II поступят в мае.