Apple решила обновить старые iPhone

Обновление позиционируется как "важное" и рассчитано даже на шестилетний iPhone 5s.

Компания Apple выпустила сегодня не только iOS 13.3.1 для основной массы пользователей iPhone, но и iOS 12.4.5 для более старых устройств.

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Об этом сообщает портал IXBT.com.

"Согласно описанию компании, iOS 12.4.5 приносит важные обновления системы безопасности и рекомендовано для установки всем пользователям. Весит апдейт чуть больше 35 МБ", - говорится в сообщении.

Обновление iOS 12.4.5 доступно "по воздуху" на шестилетнем iPhone 5s, iPhone 6 и 6 Plus, планшетах iPad Air первого поколения, iPad mini 2 и iPad mini 3, а также медиаплеере iPod touch 6.

Для этих моделей недоступна более новая платформа iOS 13, однако Apple не забывает своих "старичков" и продолжает выпускать важные апдейты для поддержания безопасности и работоспособности.