В тропические леса Амазонии проведут интернет

Компания Loon намерена развернуть свои шары на севере Перу в Лорето. Это самый большой регион страны, расположенный в лесах Амазонии, где проживает около 200 тыс. человек. Четверть из них не имеет доступа к сети 3G, а в сельской местности у многих вообще нет мобильной связи.

Холдинг Alphabet, владеющий несколькими компаниями, включая Google, продолжает свою миссию по обеспечению интернетом самых удалённых уголков планеты.

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Эту задачу возложили на компанию Loon, чьи аэростаты уже налетали в стратосфере 1 млн часов, и которая ранее подписала контракт с кенийским правительством на обеспечение африканской глубинки доступом к скоростному интернету. Теперь Loon готовится выполнить то же самое в Перу, пишет itc.ua.

Вместе с телеком-оператором Internet Para Todos Peru (IpT) компания намерена развернуть свои шары на севере Перу в Лорето. Это самый большой регион страны, расположенный в лесах Амазонии, где проживает около 200 тыс. человек. Четверть из них не имеет доступа к сети 3G, а в сельской местности у многих вообще нет мобильной связи.

Ранее Loon уже продемонстрировала свои возможности, когда её аэростаты обеспечивали связью жителей районов, пострадавших от сильного землетрясения, а также интернетом после наводнения в 2017 году. Однако прежде чем запуск аэростатов состоится, Loon и IpT должны сначала получить разрешение Министерства транспорта и связи Перу.

Воздушные шары Loon обычно находятся на высоте 20 км над уровнем моря, выступая в роли сотовых вышек, что позволяет им избегать различных препятствий в воздухе. Каждый аэростат несёт с собой баллоны сверхвысокого давления, заполненные гелием, и электронное оборудование, которое питается от солнечных батарей. Компания также предусмотрела аварийный парашют в случае аварии.