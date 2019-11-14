В Украине стартуют продажи безрамочного смартфона Honor 9X (фото)

Модель отличается FullView-дисплеем с диагональю 6,59 дюймов без вырезов, емким аккумулятором на 4000 мА-ч и тройной камерой 48+8+2 Мп.

Представленный в середине лета смартфон HONOR 9X наконец добрался до украинского рынка. Модель отличается FullView-дисплеем с диагональю 6,59 дюймов без вырезов, емким аккумулятором на 4000 мА-ч и тройной камерой 48+8+2 Мп.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

Для новой модели был разработан уникальный дизайн корпуса, в результате задняя панель отражает и преломляет свет, создавая динамическое изображение в форме символа X. Рисунок доступен только в версии "сапфировый синий", также в продажу поступит версия оформления "полночный черный".

Экран HONOR 9X с диагональю 6,59 дюйма и разрешением 2340 x 1080 пикселей (IPS, 391 PPI) стал одним из самых больших в линейке бренда. Благодаря отсутствию вырезов и минимальным рамкам, соотношение экрана к корпусу составляет 91%.

В качестве аппаратной платформы используется фирменный 8-ядерный чипсет Kirin 710F, дополненный 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения до 512 ГБ. Емкость аккумулятора составляет 4000 мА-ч, работает под управлением EMUI 9.1 на базе ОС Android 9.

Основная камера состоит из трех модулей: 48 МП сенсор с режимами 4-в-1 Light Fusion и AIS Super Night Mode, а также матрицей 1,2"; 8 МП широкоугольный объектив с углом съемки 120°; 2 МП сенсор глубины. Фронтальная камера представляет собой "выезжающий" 16 МП модуль с 3D портретным освещением.

С 15 ноября 2019 года HONOR 9X будет доступен в розничных сетях Украины по рекомендованной цене 6999 гривень. При этом с 15 ноября по 2 декабря для покупателей смартфона действует акция – браслет HONOR Band 4 Running в подарок.