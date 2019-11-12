Samsung Galaxy A51 появился на рендерах: новинка получила квадрокамеру и плоский экран с отверстием

Основная камера будет включать четыре датчика изображения, она расположена в прямоугольном блоке.

Известный инсайдер Стив Макфлай (Steve H.McFly), более хорошо известный под ником OnLeaks, опубликовал качественные рендеры и видеоролик с демонстрацией трехмерной модели смартфона Samsung Galaxy A51.

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Устройство оснащено плоским экраном с отверстием под фронтальную камеру в центральной верхней части, как у Galaxy Note10. Диагональ экрана составляет 6,5 дюйма, над фронтальной камерой виден вырез разговорного динамика, пишет ixbt.com.

Основная камера будет включать четыре датчика изображения, она расположена в прямоугольном блоке в верхней левой части задней панели, там же находится светодиодная вспышка.

Кнопки включения и регулировки громкости располагаются на правой части смартфона. Внизу видны разъемы 3,5 мм для подключения наушников и USB-C.

Даты анонса Samsung Galaxy A51 пока что нет.