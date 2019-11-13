«Укрпошта» предупредила о приостановке на две недели авиадоставки в Финляндию

Решение связано с забастовкой работников финского почтового оператора Posti, которая пройдет с 11 по 24 ноября 2019 года.

Акционерная компания «Укрпошта» предупредила о приостановке авиадоставки посылок из/в Финляндию на две недели.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила пресс-служба «Укрпошты».

«Друзья, сообщаем, что из-за забастовки работников финского почтового оператора Posti, которая пройдет с 11 по 24 ноября 2019 года, на две недели прекратится авиадоставка почтовых отправлений из/в Финляндии», - сказано в сообщении.

В компании отметили, что «Укрпошта» отправит все посылки из Украины в первый же день после снятия эмбарго, на первом доступном рейсе.

Как сообщал УНИАН, «Укрпошта» открыла после реконструкции центр обработки почты в международном аэропорту «Борисполь», тем самым в два раза ускорив процесс приема-выдачи посылок с рейсов.

В сентябре «Укрпошта» ввела новую дополнительную услугу для доставки мелких пакетов - «Почтовый экспресс в США». Сервис популярного способа доставки предоставляет приоритетную обработку отправлений в «Укрпоште», подачу таможне Украины и отгрузку отправлений на прямые рейсы в Нью-Йорк.