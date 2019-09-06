«Укрпошта» предлагает ускоренную доставку в США

Сейчас средний фактический срок доставки для отправлений базовой услугой составляет 14 дней.

Акционерное общество «Укрпошта» ввела новую дополнительную услугу для доставки мелких пакетов - «Почтовый экспресс в США», сообщает пресс-служба компании.

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«Сервис популярного способа доставки предоставляет приоритетную обработку отправлений в «Укрпоште», подачу таможне Украины и отгрузку отправлений на прямые рейсы в Нью-Йорк. Ее запуск состоялся в августе - десятки тысяч отправлений были доставлены новым способом», - сказано в сообщении.

При тестировании услуги для 90% отправлений срок обработки с момента отправления с любого автоматизированного отделения «Укрпошты» до первого сканирования в системе национальной почты США USPS составил от 3 до 5 дней. При этом полный срок доставки до момента финального вручения (или первой попытки вручения) в любом штате США, учитывая таможенное оформление в двух странах - Украине и США - для 80% мелких пакетов составил от 4 до 10 дней.

Сейчас средний фактический срок доставки для отправлений базовой услугой составляет 14 дней.

Услуга доступна при оформлении в «личном кабинете» или API на сайте «Укрпошты» для отправлений «мелкий пакет».

Дополнительная оплата за данную услугу до 30 сентября составляет 0,5 долларов за каждый мелкий пакет, а с 1 октября - 1 доллар США.

При оформлении в «личном кабинете» или API действует накопительная программа скидок.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября национальный оператор почтовой связи «Укрпошта» заявил о том, что с 1 января 2020 года в связи с прогнозированным ростом минимальной зарплаты в Украине поднимет тарифы на универсальные почтовые услуги в среднем на 12,5%, в частности, на отправку посылок и письменной корреспонденции.

Справка УНИАН. «Укрпошта» входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи в стране. Предприятие предоставляет более 50 видов услуг через 12 тыс. отделений по всей Украине. Штат компании насчитывает около 76 тыс. сотрудников.

«Укрпошта» ежегодно осуществляет обработку и доставку потребителям более 240 млн почтовых отправлений, 16 млн посылок и отправлений с объявленной ценностью, 15 млн переводов, а также доставляет более 83 млн пенсий.