Презентован самый тонкий неубиваемый смартфон

Цена смартфона всего 99,99 доллара.

Компания Oukitel представила самый тонкий защищенный смартфон, который не боится падений и погружений под воду.

Читайте такжеНовый неубиваемый смартфон от Ulefone: появились характеристики и цены (фото, видео)

Корпус Oukitel Y1000 соответствует степени защиты IP68. Но в отличие от традиционных защищенных смартфонов, Oukitel Y1000 получил очень тонкий корпус и привлекательный дизайн, которые делают его похожим на обычные смартфоны без какой-либо защиты. Помимо водонепроницаемости и пыленепроницаемости, смартфон является ударопрочным.

Средняя толщина традиционных защищенных смартфонов обычно составляет около 16 мм, а масса — около 360 г. Толщина Oukitel Y1000 составляет всего 11,2 мм, а его масса равна 212 граммам, пишет ixbt.com.

Oukitel Y1000 оснащен 6-дюймовым дисплеем разрешением HD+ и соотношением сторон 19,5:9, который защищен стеклом Asah. Корпус выполнен из пластика, который имеет повышенную устойчивость к падению. Смартфон доступен в шести цветах.

Oukitel Y1000 работает только в сетях 3G. В ближайшее время выйдет 4G-версия Oukitel Y1000 Pro. Смартфон оснащен четырехъядерной однокристальной системой MediaTek MT6580p, 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной флэш-памяти. Есть возможность установки карты памяти MicroSD емкостью до 128 ГБ.

Фронтальная камера, которая размещена в каплевидном вырезе экрана, имеет разрешение 5 Мп. Основная камера получила датчики изображения разрешением 8 и 2 Мп. Емкость аккумулятора составляет 3600 мА•ч.

Oukitel Y1000 поступит в официальную продажу в официальном магазине Oukitel с 11 ноября по сниженной цене цене 99,99 долларов. Затем цена увеличится до 129,99 доллара.