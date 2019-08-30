Представлен недорогой смартфон, который крайне трудно повредить

В углах смартфона Blackview BV5900 находятся воздушные карманы, что снижает урон до минимума.

Компания Blackview выпускает защищенные смартфоны по привлекательным ценам. Последним представленным смартфоном компании стала модель Blackview BV5900.

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Смартфон получил прочный корпус, который выдерживает падения с высоты 1,5 м на твердую поверхность. Углы смартфона выполнены из прорезиненного материала, которые поглощает энергию удара при падении. Кроме того, в углах находятся воздушные карманы, что снижает урон до минимума, пишет ixbt.com.

Blackview BV5900 соответствует требованиям американского военного стандарта MIL-STD-810G, а также степени защиты IP69K. Устройство, защищенное в соответствии с требованиями класса IP68, может выдержать погружение на глубину до 1,5 м в течение получаса. Согласно описанию класса защиты IP69K, соответствующее устройство также может работать в условиях высокотемпературной мойки под воздействием высокого давления воды.

Blackview BV5900 оснащен экраном диагональю 5,7 дюйма разрешением 1520 х 720 пикселей, который покрыт стеклом Gorilla Glass. Экран занимает 86% площади лицевой панели. Устройство оснащено однокристальной системой MediaTek MT676, 3 ГБ оперативной памятью LPDDR3 и 32 ГБ флэш-памяти EMMC.

В основной камере установлены датчики изображения разрешением 13 и 0,3 Мп, фронтальная камера является 5-мегапиксельной. Blackview BV5900 поставляется с аккумулятором емкостью 5580 мА•ч. У него есть модули GPS, Wi-Fi, Bluetooth, а также FM-радио и разъем для наушников.

Цена новинки составляет 190 долларов.