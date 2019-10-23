Huawei объявила о начале продаж складного смартфона Mate X и шокировала ценой - $2400

Huawei пока не сообщила, когда новый смартфон начнет продаваться на других рынках, в том числе в Европе и США.

Компания Huawei провела сегодня в Китае пресс-конференцию, посвященную грядущему началу продаж сгибаемого смартфона Huawei Mate X. В Китае желающие смогут приобрести смартфон уже 15 ноября, выложив за него очень нескромную сумму в $2400. И это цена базовой версии на SoC Kirin 980, модемом Balong 5000 5G, 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флэш-памяти; улучшенная Huawei Mate Xs на новейшей платформе Kirin 990 5G выйдет только в следующем году и пока ее стоимость не сообщается.

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Huawei пока не сообщила, когда новый смартфон начнет продаваться на других рынках, в том числе в Европе и США. И пока непонятно, выйдет ли Huawei Mate X где-нибудь за пределами Китая, учитывая, что конфликт между США и Huawei и его первопричина (торговая война между КНР и Америкой) завис в неопределенной позиции, пишет itc.ua.

Напомним, из-за санкций США Huawei не может использовать сервисы Google на своих новых смартфонах. Но если Huawei Mate X в конечном итоге получит международную версию, страшно представить, сколько она будет стоить, учитывая, что в Китае цены на смартфоны и электронику по очевидным причинам в целом существенно ниже, чем в остальных странах мира.

Что интересно, накануне инсайдеры озвучивали куда более демократичные цены: около $1400 за младшую Huawei Mate X на SoC Kirin 980 и $2000 за старшую версию на базе Kirin 990 со встроенным модемом 5G.

Huawei представила складной смартфон Mate X на конференции MWC 2019 в феврале меньше чем через неделю после презентации складного смартфона Samsung Galaxy Fold, который начал продаваться только в прошлом месяце, задержавшись почти на полгода по хорошо известным всем причинам. Изначально Huawei планировала начать продажи Mate X в июне, но в итоге дважды откладывала старт продаж, не комментируя причины. Достоверно известно, что Huawei по примеру Samsung внесла улучшения в конструкцию, чтобы сделать экран и сам смартфон более долговечными.

В отличие от Galaxy Fold, модель Huawei Mate X использует более технологически сложную конструкцию с одним экраном OLED диагональю 8 дюймов разрешением 2480х2200 пикселей, который складывается наружу и отличается бо́льшим радиусом изгиба. В сложенном состоянии Huawei Mate X представляет собой смартфон с двумя экранами диагональю 6,6 и 6,38 дюйма. Толщина в разложенном состоянии 5,4 мм, в сложенном — 11 мм. У смартфона тройная камера Leica, находящаяся на планке корпуса со стороны с меньшим участком экрана в сложенном состоянии. Питание обеспечивает двойная батарея емкостью 4500 мА·ч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 55 Вт (за 30 минут 85%). Работает смартфон под управлением ОС Android со специальной версией фирменной оболочки EMUI.