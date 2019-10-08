Эксперты рассказали, что именно Samsung исправила в смартфонах Galaxy Fold

Одно из самых больших изменений – дополнительный металлический слой между дисплеем и опорными пластинами, который действует по принципу кольчуги.

Специалисты iFixit опубликовали отчет по итогам проведения второй разборки обновленного смартфона Galaxy Fold. Полгода назад они рассказали обо всех недостатках конструкции первой ревизии складного смартфона Samsung, но в итоге тот отчет был удален по просьбе Samsung.

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Корейская компания, насколько известно, устранила все недостатки, связанные с гибким экраном, но анализ iFixit даёт лучшее представление о проделанной работе, пишет itc.ua.

Одно из самых больших изменений – дополнительный металлический слой между дисплеем и опорными пластинами, который действует по принципу кольчуги. По-видимому, это придаёт жёсткости экрану, даже если он отделён от подвижного шарнира.

Кроме того, есть и другие изменения, они небольшие, но не менее важные. Например, то, что петли обтянуты плёнкой для дополнительной защиты от попадания мусора, а на задней части дисплея имеется липкая полоска, которая плотно удерживает его на месте.

Есть также внешние изменения, о которых мы уже знаем: зазоры в верхней и нижней частях сгиба экрана теперь прикрыты небольшими Т-образными пластиковыми протекторами с гибкой прокладкой. Верхний защитный слой, который ранее выглядел как обычная защитная плёнка, уже не выходит за пределы экрана.

В iFixit заявили, что Samsung исправила все проблемы, обнаруженные в оригинальной версии Galaxy Fold, но это не значит, что устройство стало идеальным. Там по-прежнему называют смартфон очень хрупким, и пока не ясно, насколько хорошо он приспособлен к использованию. В целом, за ремонтопригодность Galaxy Fold получил 2 балла из 10, что соответствует результатам первой версии устройства.