Стали известны ключевые характеристики смартфона Samsung Galaxy A51

Согласно имеющейся информации, смартфон Samsung Galaxy A51 (модельный номер SM-A515F) содержит процессор Exynos 9611, который также использовался в предыдущей версии Galaxy A50s.

В начале этого года компания Samsung выпустила смартфон Galaxy A50. В августе появилась обновлённая версия Galaxy A50s. Теперь же компания готова перейти к использованию следующего номера в названии модели.

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В базе данных Geekbench зафиксированы результаты тестирования смартфона Galaxy A51, пишет itc.ua.

Согласно имеющейся информации, смартфон Samsung Galaxy A51 (модельный номер SM-A515F) содержит процессор Exynos 9611, который также использовался в предыдущей версии Galaxy A50s.

Предыдущие слухи утверждали, что новая модель получит чипсет Exynos 9630. Устройство также несёт на борту 4 ГБ оперативной памяти. По слухам, устройство будет комплектоваться встроенной флэш-памятью ёмкостью 64 или 128 ГБ и четырьмя модулями камеры на задней панели. Из базы данных Geekbench также удалось выудить информацию о версии операционной системы. Аппарат работает под управлением Android 10.

Что касается самих результатов тестирования, то смартфон Samsung Galaxy A51 набрал в тесте Geekbench 5 323 балла в одноядерном режиме и 1185 баллов в многоядерном режиме.