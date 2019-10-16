Vodafone расширил сеть 4G еще для 70 населенных пунктов в 20 областях Украины

На сегодняшний день более 62% жителей Украины получили доступ к 4G от Vodafone.

Один из крупнейших украинских операторов мобильной связи - компания «ВФ Украина», работающая под брендом Vodafone, расширила сеть 4G еще для 70 населенных пунктов в 20 областях Украины.

Как сообщила пресс-служба оператора, в населенных пунктах, в которых обеспечена сеть 4G, проживает около 220 тысяч жителей.

Читайте такжеДепутаты предлагают разрешить мобильным операторам совместное пользование радиочастотным ресурсом В частности, покрытие появилось в Киевской области (Пролиски, Великая Каратуль, Песковка, Димитров, Путровка, Глебовка, Рожны, Феневичи), Полтавской (Жуки, Красногоровка, Сенча, Лохвица, Еристовка, Сагайдак), Запорожской (Новоконстантиновка, Днепровка, Камыш-Заря, Менчикуры, Трояны), Львовской (Скнилов, Грушев, Старое Село, Старый Самбор), Сумской (Бурынь), Одесской (Хлебодарское, Доброслав), Тернопольской (Зарваница), Харьковской (Сахновщина, Кругляковка, Зачепиловка, Краснопавловка, Русская Лозовая, Студенок, Близнюки, Шевченково, Березовка, Донец, Новопокровка, Барвенково, Золочев, Ольховка, Приколотное), Донецкой (Камышеватое, Селидово, Щурово, Новодонецкое, Новогродовка, Родинское), Черниговской (Равнополье, Козелец), Волынской (Шклинь), Днепропетровской (Ивановка, Великомихайловка, Новоселовка), Николаевской (Пересадовка), Ивано-Франковской (Старые Кривотулы, Олеево-Королевка), Кировоградской (Тарасовка), Черновицкой (Мигово, Ванчиковцы, Черновка, Дубовцы, Бояны), Закарпатской (Буштыно), Житомирской (Лысовка, Морозовка, Слобода-Селец), Винницкой (Гуменное, Крыжополь), а также Черкасской (Бужанка) областях.

Отмечается, что на сегодняшний день более 62% жителей Украины получили доступ к 4G от Vodafone, а география покрытия интернетом четвертого поколения включает в себя 24 области Украины.

До этого 30 марта 2018 года Vodafone запустил скоростной 4G-интернет в диапазоне 2,6 ГГц. Первоначально сеть четвертого поколения появилась в местах наибольшего скопления пользователей мобильным интернетом. С 1 июля Vodafone приступил к запуску интернета четвертого поколения на частоте 1,8 ГГц.

Справка УНИАН. «Vodafonе Украина» является одним из крупнейших отечественных мобильных операторов. Компания предоставляет услуги в стандарте GSM и CDMA-450, обслуживает более 20 млн абонентов.