Sony представила новый смартфон (фото, видео)

Новый Xperia 8 не сильно отличается от уже хорошо знакомых нам середнячков Xperia 10 и Xperia 10 Plus.

Вдобавок к дебютировавшему на недавней выставке IFA «компактному» флагману Xperia 5 компания Sony сегодня представила на рынке Японии новую модель среднего уровня — Xperia 8.

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Новый Xperia 8 не сильно отличается от уже хорошо знакомых нам середнячков Xperia 10 и Xperia 10 Plus, пишет itc.ua.

Новинка примерила внешность Xperia 10 Plus, но при этом сохранила форм-фактор и большинство характеристик более компактной модели Xperia 10. В частности, платформа и экран здесь те же: 14-нм Qualcomm Snapdragon 630 и «кинематографический» шестидюймовый экран IPS CinemaWide разрешением Full HD+ с соотношением сторон 21:9. Именно за счет экранов CinemaWide Sony позиционирует последние модели в качестве «компактных» по параметру ширины. У нового Xperia 8 она составляет всего 69 мм. Полные габариты и масса модели — 158х69х8,1 мм и 170 граммов.

Рамка у Xperia 8 — металлическая, а фронтальная и тыльная панели прикрыты изогнутым стеклом Gorilla Glass 6. Набор камер, судя по всему, такой же как у Xperia 10 Plus — сдвоенная основная с сенсорами на 12 Мп и 8 Мп, а также фронтальная с сенсором на 8 Мп. Оперативной памяти у смартфона имеется 4 ГБ, флэш-памяти — 64 ГБ. Можно использовать карты памяти microSD.

Сканер отпечатков пальцев интегрирован в кнопку включения/блокировки на боковой грани. Аккумулятор имеет емкость 2760 мА·ч и поддерживает быструю 18-ваттную зарядку. Есть защита от воды и пыли (IP68).

Из остального можно отметить разъем 3,5 мм, модуль NFC и светодиодный индикатор уведомлений.

Смартфон предлагается в черном, белом, синем и красном корпусах.

В Японии смартфон Sony Xperia 8 начнет продаваться позже в этом месяце по цене $505. О планах по выпуску Sony Xperia 8 на рынках других регионов пока ничего не сообщается.