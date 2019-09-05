Sony представила компактный флагманский смартфон Xperia 5 (видео)

На фоне других флагманов аппарат выделяется необычным соотношением сторон дисплея.

Японская компания Sony официально представила новый флагманский смартфон — Xperia 5. Устройство представляет собой более компактную версию флагмана Xperia 1, которая появилась на рынке в феврале.

Читайте такжеSony представила новые смартфоны среднего уровня (фото)

Как сообщает ixbt.com, презентация смартфона состоялась на выставке IFA 2019. Отмечается, что Xperia 5 можно считать действительно компактным по современным меркам. В нем используется экран CinemaWide диагональю 6,1 дюйма с соотношением сторон 21:9. Это делает аппарат уже большинства современных флагманов.

Технические характеристики Xperia 5 практически идентичны Xperia 1. Смартфон основан на флагманском чипе Snapdragon 855, с оперативной памятью на 6 ГБ и флеш-памятью на 128 ГБ.

Матрица дисплея основана на технологии OLED, экран поддерживает разрешение Full HD+. Sony отмечает, что дисплей получил технологию Bravia и алгоритм X1, позволяющий воспроизведить изображения в формате HDR.

Камера смартфона также идентична камере Xperia 1. Основная камера тройная (три модуля на 12 Мп). Фронтальная камера – 8 Мп. Емкость аккумулятора Xperia 5 немного меньше, чем у Xperia 1: 3140 мА·ч против 3300.

Устройство будет поставляться в четырех вариантах цветов: черном, белом, красном и синем. Продажи начнутся уже в октябре.

Ранее китайский бренд Realme представил самые дешевые четырехкамерные смартфоны: Realme 5 и Realme 5 Pro.