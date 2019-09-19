Представлена улучшенная версия смартфона Redmi K20 Pro: характеристики

Новая версия предлагает ряд улучшений технического плана.

Бренд Redmi компании Xiaomi анонсировал в Китае улучшенную версию смартфона Redmi K20 Pro с приставкой Exclusive Edition (некоторые называют ее Premium Edition).

Напомним, оригинальный Redmi K20 Pro был представлен в мае вместе с младшей версией Redmi K20, у нас же Redmi K20 и Redmi K20 Pro продаются под именами Mi 9T и Mi 9T Pro, пишет itc.ua.

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По сравнению с Redmi K20 Pro новая версия предлагает ряд улучшений технического плана. Главное изменение — это более производительная платформа: разогнанный вариант Snapdragon 855+ вместо обычной Snapdragon 855. Также версию Exclusive Edition получила больше памяти. Если базовый Redmi K20 Pro имеет 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти, то K20 Pro Exclusive Edition предлагает 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти. Стоит базовый Exclusive Edition — $380. Есть у K20 Pro Exclusive Edition еще средняя конфигурация 8/256 ГБ за $423 и топовая 12/512 ГБ. Что интересно, вариант 12/512 ГБ до 24 сентября можно купить по специальной сниженной цене $425, обычная его цена ненамного выше — $450.

Слухи о том, что Redmi K20 Pro Exclusive Edition получит улучшенную 64-мегапиксельную камеру не подтвердились. Более производительная платформа и конфигурации с большими объемами памяти — единственные изменения по сравнению с оригинальным Redmi K20 Pro. То есть, Redmi K20 Pro Exclusive Edition оснащен дисплеем Super AMOLED диагональю 6,39 дюйма разрешением 1080х2340 пикселей со встроенным дактилоскопическим датчиком, выдвижной фронтальной камерой, тройной основной камерой с 48-мегапиксельным сенсором изображения Sony IMX582 и аккумулятором емкостью 4000 мА•ч с поддержкой 18-ваттной зарядки.

Redmi K20 Pro Exclusive Edition предлагается в тех же четырех вариантах корпуса, что оригинальная модель — Carbon Black, Flame Red, Glacier Blue и Water Honey. Его продажи в Китае уже начались, о возможности появления это модели в Европе ничего не говорится.