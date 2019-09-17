Представлен первый смартфон с «экраном-водопадом» - Vivo обошла Huawei на два дня (видео)

15:55, 17 сентября 2019
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Девайс оснащён 6,89-дюймовым дисплеем / фото theverge.com

Китайская компания Vivo продставила новый смартфон Nex 3, который получил тройную основную камеру, выдвижную селфи-камеру и так называемый «экран-водопад».

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Смартофн оснащён 6,89-дюймовым дисплеем, занимающим 99,6% лицевой поверхности и батареей ёмкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 44 Вт.

Основная камера состоит из нескольких модулей. Разрешение первого — 64 Мп, второго, суперширокоугольного, — 13 Мп, третьего, телефото, — 13 Мп. Фронтальная камера выезжает из верхней грани смартфона. Ее разрешение составляет 16 Мп.

Как пишет The Verge, диагональ экрана смартфона — 6,89 дюйма, матрица — OLED, соотношение дисплея ко всей фронтальной панели — 99,6%. Этого в том числе удалось добиться благодаря экрану-водопаду, заходящему на боковые грани с левой и правой сторон корпуса.

Также в NEX 3 отказались от механических клавиш управления системой (питание + регулировки громкости). Вместо них используются виртуальные кнопки с тактильной отдачей, производимой вибромоторчиком. Процессором выступает Snapdragon 855+, объем аккумулятора — 4500 мАч. Есть поддержка 44-ваттной быстрой подзарядки. В наличии и дисплейный сканер отпечатков пальцев.

Цена смартфона пока неизвестна. В продаже в определенных регионах смартфон выйдет «в ближайшие месяцы». Также известно, что будет доступно несколько версий NEX 3: с поддержкой 5G-сетей и только с LTE.

Отметим, что Vivo обошла своего конкурента Huawei с анонсом первого смартфона с «экраном-водопадом» на два дня.

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