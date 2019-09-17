Представлен первый смартфон с «экраном-водопадом» - Vivo обошла Huawei на два дня (видео)

Конкурент Huawei обошел ее с выпуском первого смартфона с «экраном-водопадом» на два дня.

Китайская компания Vivo продставила новый смартфон Nex 3, который получил тройную основную камеру, выдвижную селфи-камеру и так называемый «экран-водопад».

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Смартофн оснащён 6,89-дюймовым дисплеем, занимающим 99,6% лицевой поверхности и батареей ёмкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 44 Вт.

Основная камера состоит из нескольких модулей. Разрешение первого — 64 Мп, второго, суперширокоугольного, — 13 Мп, третьего, телефото, — 13 Мп. Фронтальная камера выезжает из верхней грани смартфона. Ее разрешение составляет 16 Мп.

Как пишет The Verge, диагональ экрана смартфона — 6,89 дюйма, матрица — OLED, соотношение дисплея ко всей фронтальной панели — 99,6%. Этого в том числе удалось добиться благодаря экрану-водопаду, заходящему на боковые грани с левой и правой сторон корпуса.

Также в NEX 3 отказались от механических клавиш управления системой (питание + регулировки громкости). Вместо них используются виртуальные кнопки с тактильной отдачей, производимой вибромоторчиком. Процессором выступает Snapdragon 855+, объем аккумулятора — 4500 мАч. Есть поддержка 44-ваттной быстрой подзарядки. В наличии и дисплейный сканер отпечатков пальцев.

In the Chinese media test, the vivo NEX 3 did not accidentally touch, better than the Samsung curved phone.

Your instincts are wrong. pic.twitter.com/ym5luhVDjE — Ice universe (@UniverseIce) 16 вересня 2019 р.

Vivo NEX 3 and NEX 3 5G with Snapdragon 855 Plus and ‘waterfall’ display launched https://t.co/bdsPyn9ta3pic.twitter.com/GMZvVrIR5q — Pricebaba (@Pricebaba) 16 вересня 2019 р.

Цена смартфона пока неизвестна. В продаже в определенных регионах смартфон выйдет «в ближайшие месяцы». Также известно, что будет доступно несколько версий NEX 3: с поддержкой 5G-сетей и только с LTE.

Отметим, что Vivo обошла своего конкурента Huawei с анонсом первого смартфона с «экраном-водопадом» на два дня.