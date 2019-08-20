Realme представила самый дешевый четырехкамерный смартфон (фото)

Анонсированы смартфоны Realme 5 и Realme 5 Pro с 4 камерами и новыми чипсетами.

В рамках суббренда Realme, принадлежащего компании Oppo, анонсированы два новых смартфона среднего уровня Realme 5 и Realme 5 Pro, которые отличаются сравнительно невысокой ценой.

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Более доступная версия Realme 5 оснащается 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ (1600х720 точек) и необычным соотношением сторон 20:9. В верхней части экрана имеется небольшой каплеобразный вырез, пишет itc.ua.

Аппарат несёт на борту 8-ядерный процессор Snapdragon 665, изготовленный по нормам 11-нанометрового технологического процесса. На выбор пользователей будут доступны три различные конфигурации памяти: 3/32 ГБ, 4/64 ГБ и 4/128 ГБ. В данном случае применяется тройной лоток, который позволяет одновременно устанавливать и две SIM-карты, и карту памяти microSD ёмкостью до 256 ГБ.

На задней панели смартфона Realme 5 расположились сразу четыре камеры. Он претендует на звание самого дешевого мобильного устройства с основной камерой, включающей четыре датчика изображения.

Главный модуль основан на 12-мегапиксельном сенсоре и содержит объектив с диафрагмой f/1.8. Дополнительный модуль включает 8-мегапиксельный сенсор и сверхширокоугольный объектив с углом обзора 119 градусов. Дополнительно устройство содержит 2-мегапиксельный сенсор для макро съёмки и сенсор определения глубины снимаемой сцены. Для автопортретов предназначена 13-мегапиксельная камера.

Смартфон Realme 5 оснащён батареей ёмкостью 5000 мАч, а для её зарядки служит порт microUSB. Поддерживается зарядка с передачей 10 Вт энергии. Масса новинки – 210 г. Эта модель поступит в продажу с 27 августа по цене от $139.

Модель Realme 5 Pro является более дорогим и производительным, но в то же время – более компактным решением. В данном случае применяется 6,3-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ и соотношением сторон 19,5:9. Устройство комплектуется процессором Snapdragon 712 и памятью в конфигурации 4/64, 6/64 и 8/128 ГБ. Основная камера тоже включает 4 модуля. При этом главный модуль получил 48-мегапиксельный сенсор Sony IMX586.

Фронтальная камера также была модернизирована до 16-мегапиксельного сенсора, дополненного объективом с диафрагмой f/2.0. Единственное, что было пущено под нож по сравнению с младшим собратом – это ёмкость батареи. Здесь используется аккумулятор ёмкостью 4035 мАч. Зато для его подзарядки служит порт USB-C и поддерживается быстрая зарядка VOOC 3.0 с передачей 20 Вт энергии.

В результате всех этих изменений, модель Realme 5 Pro оказалась на 15% легче базовой версии. Эта модель поступит в продажу с 4 сентября по цене от $195.