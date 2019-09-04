«Слуги народа» отозвали законопроект о продаже sim-карт по паспорту: будут переделывать

Вице-премьер-министр Федоров отметил, что его команда будет полностью переделывать закон, учитывая последние европейские практики.

Вице-премьер-министр Украины – министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что по своей инициативе отозвал законопроект об электронных коммуникациях, разрешающий блокировку «серых» мобильных устройств по IMEI-коду. Об этом он сказал на форуме в Киеве.

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«Мы этот закон будем полностью переделывать, учитывая последние европейские практики… По моей инициативе его отозвали», - отметил Федоров.

Как сообщал УНИАН, ранее группа народных депутатов Украины внесла в Верховную Раду предложение обязать операторов мобильной связи предоставлять услуги связи на основании заключения договора с предоставлением абонентом своих личных данных, а также разрешить операторам блокировать доступ «серых» мобильных устройств к своим сетям.

Законопроектом №1083 от 29 августа 2019 года предложено внести ключевые изменения в работу информационно-телекоммуникационного рынка Украины, в том числе возобновить ведение национального реестра уникальных идентификаторов IMEI-кодов и разрешить блокировку мобильным оператором телефона, IMEI-код которого не внесен в указанный реестр.

Законопроектом также предусматривается заключение договора об обслуживании абонентов с предоставлением своих личных данных абонентами-физлицами.

То есть, все абоненты, которые пользуются услугами связи анонимно, должны будут в обязательном порядке предоставить свои личные данные операторам.

Соответствующий порядок регистрации таких абонентов должен будет разработать регулятор.