Fortune Global 500: в рейтинге крупнейших компаний мира впервые больше китайских, чем американских

В частности, в свежем рейтинге счет 121 — 129 в пользу Китая.

Журнал Fortune на этой неделе представил свежий рейтинг крупнейших мировых компаний Fortune Global 500, критерием составления которого служит выручка компании. Новый рейтинг примечателен по нескольким причинам.

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В этом году в рейтинг Fortune Global 500 впервые вошел китайский производитель смартфонов и другой потребительской техники Xiaomi. В общем рейтинге она расположилась на 486 месте (рядом с Nokia и NEC) с выручкой $26,44 млрд по итогам 2018 года (на 55,9% больше, чем годом ранее). Показатель годовой прибыли Xiaomi — около $2 млрд, активы оцениваются в $21,15 млрд, а штат — 16,68 тыс. человек. Что интересно, в Xiaomi говорят, что в компании работает 20 538 сотрудников, пишет itc.ua.

В соответствующем заявлении глава Xiaomi Лей Цзунь сообщил о бонусе, который получит каждый из 20 538 сотрудников компании по случаю вхождения в рейтинг Fortune Global 500. Этим бонусом окажутся 1000 акций компании: 500 — в честь попадания в Fortune Global 500, и еще 500 — в качестве подарка. С учетом текущей стоимости акции каждый работник получит примерно по $1145.

Общая выручка 500 крупнейших компаний мира составила $32,7 трлн, а прибыль — $2,15 трлн. Уточним, что это по итогам 2018 года. Суммарно в этих компаниях работает около 69,3 млн человек.

Первая десятка Fortune Global 500 выглядит следующим образом:

Walmart — $514,4 млрд выручки (+2,8% по сравнению с 2017 годом) и $6,67 млрд прибыли.

Sinopec — $414,6 млрд (+26,8%), $5,84 млрд.

Shell — $396,5 млрд (+27,2%), $23,35 млрд.

China National Petroleum — $392,9 млрд (+20,5%), $2,27 млрд.

State Grid — $387 млрд (+10,9%), $8,17 млрд.

Saudi Aramco — $355,9 млрд (+35,3%), $110,97 млрд.

British Petroleum — $303,7 млрд (+24,2%), $9,38 млрд.

Exxon Mobil — $290,2 млрд (+18,8%), $20,84 млрд.

Volkswagen — $278,3 млрд (+7%), $14,32 млрд.

Toyota Motor — $272,6 млрд (+2,8%), $16,98 млрд.

Если выделить отдельно производителей смартфонов и других мобильных устройств, то лидером является Apple, занимающая 11 место в общем списке. На втором месте находится Samsung, которая в общем рейтинге поднялась на 15 место. Замыкает тройку лидеров Alphabet, расположившаяся на 37 месте общем списке. К слову, Xiaomi среди производителей смартфонов сразу ворвалась на 8-е место.

Из других компаний в списке Fortune Global 500 можно отметить крупнейшего контрактного производителя электронных устройств Foxconn Electronics (Hon Hai Precision Industry) на 23 месте, китайский онлайновый магазин JD.com (139), и полупроводниковых гигантов SK Hynix (335), TSMC (363) и Micron (409).

Еще один интересный факт — впервые за все время составления рейтинга (с 1990 года) китайские компании преобладают по численности над американскими. В частности, в свежем рейтинге счет 121 — 129 в пользу Китая.