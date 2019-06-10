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В Белом доме призвали Трампа отсрочить меры по Huawei

06:15, 10 июня 2019
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Дональд Трамп / REUTERS

Исполняющий обязанности главы административно-бюджетного управления Белого дома Расселл Войт добивается от президента США Дональда Трамп отсрочки исполнения запрета на оборудование китайских компаний Huawei и ZTE.

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По данным издания The Wall Street Journal, Войт считает, что меры Трампа против Huawei и ZTE навредят американским компаниям.

Как отмечается, речь идет о компаниях, которые используют технику китайских фирм.

При этом Войт предлагает отсрочить вступление в силу мер Трампа с двух до четырех лет.

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Теги: #Трамп#Huawei