В Белом доме призвали Трампа отсрочить меры по Huawei

Меры Трампа против Huawei и ZTE навредят американским компаниям.

Исполняющий обязанности главы административно-бюджетного управления Белого дома Расселл Войт добивается от президента США Дональда Трамп отсрочки исполнения запрета на оборудование китайских компаний Huawei и ZTE.

Читайте такжеНа новых смартфонах Нuawei не будет Facebook, WhatsApp и Instagram

По данным издания The Wall Street Journal, Войт считает, что меры Трампа против Huawei и ZTE навредят американским компаниям.

Как отмечается, речь идет о компаниях, которые используют технику китайских фирм.

При этом Войт предлагает отсрочить вступление в силу мер Трампа с двух до четырех лет.