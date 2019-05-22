Vodafone подключил еще 40 населенных пунктов к 4G-связи (список)
Один из крупнейших украинских операторов мобильной связи - компания "ВФ Украина", работающая под брендом Vodafone, расширил сеть 4G еще для 40 населенных пунктов в 15 областях Украины.
Читайте такжеУкраинцам обещают связь 5G уже в 2020 году: Порошенко подписал указ
Как сообщила пресс-служба оператора, в населенных пунктах, в которых обеспечена сеть 4G, проживает около 300 тысяч жителей.
В частности, покрытие появилось:
В Днепропетровской области: села Котовка, Перше Травня.
В Донецкой области: Марьинский район, пгт Заречное, Новоэкономическое, Алексеево-Дружковка, Райгородок, Удачное.
В Закарпатской области: пгт Ясиня.
В Запорожской области: город Приморск, село Осипенко.
В Ивано-Франковской области: город Рогатин, пгт Отыния, Лисец, Гвоздец, села Подгайчики, Рошнив и Тысменичаны.
В Киевской области: населенные пункты Бзов, Кагарлык, Фастов, Головуров, Перемога, Гейсиха, Багрин, Дымер, Осещина, Кожуховка, Горенычи, Заборье.
В Кировоградской области: пгт Головановск.
В Луганской области: пгт Новопсков.
Во Львовской области: город Николаев.
В Николаевской области: город Снигиревка.
В Одесской области: пгт Любашевка, село Великая Балка.
В Полтавской области: город Заводское, село Абазовка.
В Сумской области: села Великая Чернеччина, Коровинцы.
В Харьковской области: пгт Казачья Лопань.
В Херсонской области: пгт Новотроицкое.
Отмечается, что на сегодня около 21 миллиона жителей Украины получили доступ к 4G от Vodafone, а география покрытия интернета четвертого поколения включает в себя 24 области Украины.
Как сообщал УНИАН, 30 марта 2018 года Vodafone запустил скоростной 4G-интернет в диапазоне 2,6 ГГц. Первоначально сеть четвертого поколения появилась в местах наибольшего скопления пользователей мобильным интернетом. С 1 июля Vodafone приступил к запуску интернета четвертого поколения на частоте 1,8 ГГц.
Справка УНИАН. "Vodafonе Украина" является одним из крупнейших отечественных мобильных операторов. Компания предоставляет услуги в стандарте GSM и CDMA-450, обслуживает более 20 миллионов абонентов.