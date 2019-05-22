Vodafone подключил еще 40 населенных пунктов к 4G-связи (список)

Отмечается, что на сегодня около 21 миллиона жителей Украины получили доступ к 4G от Vodafone, а география покрытия интернета четвертого поколения включает в себя 24 области Украины.

Один из крупнейших украинских операторов мобильной связи - компания "ВФ Украина", работающая под брендом Vodafone, расширил сеть 4G еще для 40 населенных пунктов в 15 областях Украины.

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Как сообщила пресс-служба оператора, в населенных пунктах, в которых обеспечена сеть 4G, проживает около 300 тысяч жителей.

В частности, покрытие появилось:

В Днепропетровской области: села Котовка, Перше Травня.

В Донецкой области: Марьинский район, пгт Заречное, Новоэкономическое, Алексеево-Дружковка, Райгородок, Удачное.

В Закарпатской области: пгт Ясиня.

В Запорожской области: город Приморск, село Осипенко.

В Ивано-Франковской области: город Рогатин, пгт Отыния, Лисец, Гвоздец, села Подгайчики, Рошнив и Тысменичаны.

В Киевской области: населенные пункты Бзов, Кагарлык, Фастов, Головуров, Перемога, Гейсиха, Багрин, Дымер, Осещина, Кожуховка, Горенычи, Заборье.

В Кировоградской области: пгт Головановск.

В Луганской области: пгт Новопсков.

Во Львовской области: город Николаев.

В Николаевской области: город Снигиревка.

В Одесской области: пгт Любашевка, село Великая Балка.

В Полтавской области: город Заводское, село Абазовка.

В Сумской области: села Великая Чернеччина, Коровинцы.

В Харьковской области: пгт Казачья Лопань.

В Херсонской области: пгт Новотроицкое.

Отмечается, что на сегодня около 21 миллиона жителей Украины получили доступ к 4G от Vodafone, а география покрытия интернета четвертого поколения включает в себя 24 области Украины.

Как сообщал УНИАН, 30 марта 2018 года Vodafone запустил скоростной 4G-интернет в диапазоне 2,6 ГГц. Первоначально сеть четвертого поколения появилась в местах наибольшего скопления пользователей мобильным интернетом. С 1 июля Vodafone приступил к запуску интернета четвертого поколения на частоте 1,8 ГГц.

Справка УНИАН. "Vodafonе Украина" является одним из крупнейших отечественных мобильных операторов. Компания предоставляет услуги в стандарте GSM и CDMA-450, обслуживает более 20 миллионов абонентов.