Смартфон Samsung Galaxy A70 представили официально: характеристики

Новинка стала новым флагманом обновленной линейки Galaxy A.

Компаня Samsung сегодня в Южной Корее официально представила смартфон Galaxy A70.

Читайте такжеSamsung представил селфи-смартфон Galaxy A40 (фото)

Новинка стала новым флагманом обновленной линейки Galaxy A, но долго оставаться во главе семействе ей не суждено - уже 10 апреля должна быть представлена модель Galaxy A90 с поворотной выдвижной камерой, пишет itc.ua.

Смартфон Samsung Galaxy A70 оснащен экраном Infinity-U на базе матрицы Super AMOLED диагональю 6,7 дюйма с разрешением Full HD+ (2340х1080 пикселей) и соотношением сторон 20:9. Это самая крупная модель в серии Galaxy A. Производитель утверждает, что экран такого формата идеально подходит для просмотра фильмов. Сканер отпечатков пальцев здесь расположен под поверхностью дисплея, а в вырезе спрятана фронтальная камера разрешением 32 Мп с объективом с диафрагмой F/2,0. Такая же используется в Vivo V15 Pro.

Аппаратным базисом служит SoC Qualcomm Snapdragon 670, объемы оперативной и встроенной флэш-памяти составили 6/8 и 128 ГБ соответственно. Предусмотрен слот для карт памяти microSD (поддерживаются карты объемом до 512 ГБ).

Основная камера состоит из трех модулей, выстроенных вертикально в левом верхнем углу. Главный модуль представлен сенсором изображения разрешением 32 Мп и объективом с диафрагмой F/1,7, в дополнительном модуле применяется сенсор разрешением 8 Мп и широкоугольный объектив с диафрагмой F/2,2 (угол обзора – 120°).

Вспомогательный модуль, отвечающий за анализ глубины сцены, представлен датчиком разрешением 5 Мп и объективом с диафрагмой F/2,2. Этот приличный набор аппаратных компонентов дополнен массой программных режимов и приемов, включая функцию автоматического распознавания сцены Scene Optimizer из 20 поддерживаемых с последующим применением соответствующих настроек.

Емкость аккумулятора составляет 4500 мА·ч. Конечно же, поддерживается технология быстрой зарядки, причем 25-ваттная. Единственным смартфоном производителя со столь быстрой зарядкой до этого момента была модель Galaxy S10+ 5G.

Из коробки Samsung Galaxy A70 работает под управлением ОС Android 9.0 Pie с интерфейсом One UI. Габариты новинки – 164,2х76,7х7,9 мм. Galaxy A70 поступит в продажу в четырех цветах: синем, черном, белом и коралловом. О цене и сроках начала продаж пока не сообщается. Вероятно, эти данные станут известны после международной премьеры, которая ожидается 10 апреля.