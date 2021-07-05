Комплекс позволит уменьшить вредное воздействие практики бессистемного захоронения мусора на здоровье людей и окружающую среду.

В городе Берислав на Херсонщине началось строительство комплекса по сортировке бытовых отходов.

Об этом сообщает Херсонская ОГА.

Возведение комплекса входит в программу президента Владимира Зеленского «Большая стройка».

«Проблема утилизации мусора для Херсонской области стоит чрезвычайно остро, а внедрение системы раздельного сбора, сортировки, транспортировки ТБО даст возможность извлечь вторсырье для транспортировки с целью дальнейшей переработки», — отмечается в сообщении Херсонской ОГА.

В облгосадминистрации также отмечают, что такой комплекс позволит уменьшить вредное воздействие практики бессистемного захоронения мусора на здоровье людей и окружающую среду.

В планах также - получить экономический эффект от реализации вторичного сырья, которое предполагается изымать при переработке мусора, и привлечь население к раздельному сбору мусора.

Общая сметная стоимость проекта — почти 26,5 млн гривен.

Завершить строительство планируется в 2022 году.

Напоминаем, что недавно заместитель главы Офиса президента, координатор программы «Большая стройка» Кирилл Тимошенко отметил, что проблема утилизации мусора стала одной из тем на заседании Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей.

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Автор: Григорий Бондарь