Для этого Госпродпотребслужба будет сотрудничать с "Ассоциацией производителей Украины".

Госпродпотребслужба в сотрудничестве с общественным союзом "Ассоциация производителей Украины" в ближайшее время проведет анализ качества бытовой техники, представленной на потребительском рынке Украины.

Читайте такжеУкраина создает замечательный бизнес-климат для контрабандистов – экспертОб этом сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, Госпродпотребслужба и ассоциация подписали меморандум о сотрудничестве, который предусматривает объединение усилий с целью исключить продажу в Украине некачественной бытовой техники.

"Мы фиксируем большое количество обращений потребителей относительно качества именно непродовольственных товаров, поэтому нужно усиливать это направление работы. Ведь качество и безопасность товаров – это, прежде всего, здоровье наших граждан", - приводятся слова главы Госпродпотребслужбы Владиславы Магалецкой.

Также сообщается, что наибольшее количество обращений, жалоб и заявлений от граждан по вопросам защиты потребителей в 2020 году касалось именно качества непродовольственных товаров.

Что этому предшествовало

По данным Госпродпотребслужбы, среди продуктов питания чаще всего в Украине подделывают сливочное масло.

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Автор: Анна Нагорная