Отмечается, что основной функцией Бюро экономической безопасности будет аналитическая работа, а не силовые полномочия.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О Бюро экономической безопасности Украины» №1150-ІХ, который создает институциональные условия для защиты экономических процессов от давления силовых органов и поддерживается международными партнерами Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

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Отмечается, что основной функцией Бюро экономической безопасности будет аналитическая работа, а не силовые полномочия.

Бюро будет анализировать бенефициаров финансовых операций и определять, есть ли нарушение закона в обращении средств в тех или иных бизнес-структурах или государственных учреждениях.

"Бюро экономической безопасности - единственный орган государственной власти, ответственный за борьбу с экономическими преступлениями. Он получит соответствующие полномочия Службы безопасности и налоговой милиции, которые будут переосмыслены с тем, чтобы это был не столько силовой, сколько аналитический орган", - сказано в сообщении.

Согласно закону, Бюро экономической безопасности является центральным органом исполнительной власти, на который возлагаются задачи по противодействию правонарушениям, посягающим на функционирование экономики государства. Его деятельность направляется и координируется Кабинетом министров Украины.

Что этому предшествовало

28 января 2021 года Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект о создании Бюро экономической безопасности, которое будет осуществлять мероприятия по предотвращению, выявлению, пресечению, расследованию и раскрытию преступлений в сфере формирования и использования финансовых ресурсов государства.

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Автор: Богдан Слуцкий