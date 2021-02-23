Холдинговая компания «Киевгорстрой» награждена званием «Лидер отрасли — 2020». Соответствующий сертификат сформирован на основе результатов проведенного в 2020 году рейтингового анализа субъектов хозяйствования в Украине. «Киевгорстрой» занял первое место и получил «золото» в номинации «Финансовые показатели успешной деятельности».

Поздравляя коллектив с наградой, Вице-президент «Киевгорстроя» Эдуард Шевчук отметил, что ежедневная слаженная работа коллектива является залогом высоких достижений компании.

«Уже 65 лет подряд «Киевгорстрой» доказывает, что лучшей и более надежной компании нет. Каждый из вас на своем месте, работает на благо и общий результат. Поэтому и компания в целом имеет такие замечательные положительные показатели», — отметил Эдуард Шевчук.

В рамках премии ряд наград получили и работники «Киевгорстроя». За деловые свершения, талант в области управления и личный пример лидерства орденом «Гордость отрасли» награжден Главный инженер — директор Департамента технического обеспечения и комплектации строительства ЧАО «ХК «Киевгорстрой» Сергей Юхименко. За активное участие в развитии компании и высокую компетентность медалью «За профессиональный вклад» награждена Директор Департамента продаж и маркетинга ЧАО «ХК «Киевгорстрой» Татьяна Маркова. За достижения, высокие результаты и качественное выполнение обязательств сертификат «Специалист года» получила Директор Департамента финансов и экономики ЧАО «ХК «Киевгорстрой» Мария Данильченко.

Глава правления — президент «Киевгорстроя» Кушнир Игорь Николаевич отметил, что позиции «Киевгорстроя» на рынке недвижимости Украины — это результат выполнения взятых на себя компанией обязательств.

«Киевгорстрой» наградили званием «Лидер отрасли — 2020». Это почетно и ответственно одновременно, ведь любая награда поднимает планку работы компании. На сегодняшний день мы строим одновременно 27 жилых комплексов. Важным вопросом является и достройка объектов «Укрбуд» — жилья ждут более 13 тыс. инвесторов. Выполнение взятых на себя обязательств и доведение до логического завершения объектов — главные приоритеты работы «Киевгорстроя». Так было всегда, так будет и впредь!» — отметил Кушнир Игорь Николаевич.

Как отмечают организаторы, «Лидер отрасли 2020» — авторитетный знак успешности, уверенности, прозрачности бизнеса, стремление к высоким стандартам отрасли и важного вклада предприятия в развитие Украины. Перечень лучших компаний формируется в результате рейтингового анализа финансово-хозяйственных показателей деятельности. Компьютерная программа анализирует ключевые показатели эффективности бизнеса и по заданному алгоритму ранжирует предприятия. Таким образом, рейтинг — объективная оценка работы.

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Автор: УНИАН