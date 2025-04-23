46% образцов древесины, сертифицированных как экологически чистые, поставляются не из обозначенной страны.

Почти половина сертифицированной березовой древесины неправильно идентифицирована и не из указанной страны. Проведенный анализ вызывает опасения, что большое количество санкционной древесины из России и Беларуси по-прежнему незаконно поступает в Великобританию.

Издание The Guardian пишет, что аналитики World Forest ID проверили точность десятков заявлений о происхождении заготовок на березовых изделиях. Образцы березы маркированы как произведенные в Украине, Польше, Эстонии и Латвии, но тесты с использованием "химического отпечатка пальца" древесины показали, что информация на этикетке 46% образцов не соответствует действительности.

Береза выращивается и обрабатывается в коммерческих целях на большей части территории Северной Европы, включая значительную часть России и Беларуси. После вторжения РФ в Украину импорт российской и беларуской фанеры и лесоматериалов в Великобританию и другие европейские страны стал незаконным из-за санкций.

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Хотя в тестах не указывалась страна, где была выращена древесина, эксперты заявили, что единственными вероятными источниками происхождения древесины являются Россия и Беларусь.

"Есть небольшое количество компаний, которые производят этот материал легально. Березы, которые растут в Финляндии, заняты небольшим количеством лесопилок, производящих березовую фанеру. Есть и другие места в Прибалтике и Скандинавии. Но основная часть будет поставляться из России, что позволяет вкладівать деньги в российскую экономику, а значит нарушать санкции", - сообщил исполнительный директор Timber Development UK Дэвид Хопкинс.

Для проверки древесины исследователи использовали анализ соотношения стабильных изотопов, сравнивая химический состав образцов березы с эталонной базой данных со всей Северной и Восточной Европы. Для оценки географического происхождения ученые использовали маркеры, вызванные различиями в освещенности, почве и водных условиях.

После нападения России на Украину в 2022 году зафиксированный экспорт российской березы в европейские страны, включая Великобританию, резко сократился. Однако в последующие месяцы данные о торговле показывают, что экспорт из других стран, включая Казахстан и Турцию, значительно вырос. В случае с Казахстаном экспорт фанеры подскочил с 600 тонн в 2021 году до 25 600 тонн в 2022 году.

Санкции против древесины из РФ и Беларуси - главные новости

Беларускую подсанкционную древесину экспортируют в Евросоюз под видом казахстанской. Товар направляют через Польшу с поддельными документами.

В марте 2022 года ЕС ввел санкции в отношении белорусской древесины. После этого, в течение 2022-2023 годов, особенно заметно увеличились объемы импорта древесины из Казахстана – на рекордные почти 126 миллионов евро. При этом импорт древесины из Казахстана в Польшу в прошлом году вырос почти в пять раз – с 14 млн евро до почти 68 млн.

29 января стало известно, что российские компании продолжают поставлять древесину в Евросоюз вопреки санкциям. Общая сумма составила более 1,5 миллиарда евро.

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