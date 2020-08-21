Призвав к обсуждению программы спасения экономики, правительство проигнорировало инициативы экспертов - Совет институциональных реформ

Общественная организация Совет институциональных реформ / Рада інституційних реформ (РІР) назвала отпиской официальный ответ представителей Кабмина на свои предложения по восстановлению отечественной экономики, хотя чиновники сами предложили экспертам для обсуждения программу спасения экономики Украины.

По словам специалистов, таким образом в правительстве дают понять, что делают достаточно для поддержания бизнеса в условиях кризиса и не нуждаются в дополнительных советах.

Как отмечают в РІР, свои инициативы они прислала Кабинету министров еще в июне 2020 после того, как правительство представило проект Программы стимулирования экономики для преодоления последствий COVID-1 «Экономическое восстановление» и призвало все заинтересованные стороны к ее обсуждению. В РІР тогда пришли к выводу, что программе не хватает конкретики, и подготовили в рамках проекта # Бизнес_Реанимация собственные предложения.

Спустя 2 месяца РІР получила письменный ответ из Министерства финансов и Министерства экономического развития. Эксперты организации детально проанализировали каждый пункт этого документа.

Относительно предложения об увеличении лимита для ФЛП I-III групп и освобождения предпринимателей от налога на недвижимое имущество

В Минфине считают, что предыдущее увеличение предельного лимита дохода для этой категории предпринимателей является вполне достаточным. Напомним, для I группы плательщиков единого налога эта граница составляет сегодня 1 млн грн. вместо 300 тыс. грн., для физлиц-«единщиков» II группы - 5 млн грн. вместо 1,5 млн грн., для физлиц-«единщиков» и юрлиц-«единщиков» III группы - 7 млн ​​грн. вместо 5 млн грн. Замечания экспертов, что эти расчеты не учитывают темпов девальвации гривны, осталось без ответа.

Также в правительстве не воспринимают идею временного (на период карантина) освобождения всех категорий малого и среднего бизнеса от уплаты налога на недвижимое хозимущество, которое этот бизнес использует. В качестве контраргумента авторы письма приводят норму Налогового кодекса, по которой от налога освобождаются малые и средние предприятия, которые используют временные сооружения, МАФы, а также те, кто работает на рынках.

Относительно инициативы об уменьшении в течение 5 лет ставки НДС с 20% до 15%

В РІР убеждены, что это позволит снизить цены на товары и услуги, будет стимулировать внутреннее производство и оборотный капитал предпринимателей, поспособствует выведению экономики из тени. В то же время поэтапность уменьшения налога минимизирует бюджетные потери.

В правительстве же считают, что реализация этой инициативы приведет к катастрофическому провалу с бюджетными поступлениями. В частности, сокращение ставки НДС лишь на 1% в условиях 2020 года обернется для бюджета страны потерей 18,6 млрд грн. Более того, это увеличит объемы бюджетного возмещения. Эксперты РІР отмечают, что последний аргумент чиновников им совершенно не понятен, и выражают сожаление по поводу отсутствия на уровне Кабмина стратегического видения развития экономики и ориентации на авральное преодоления текущих проблем.

Относительно создания прозрачной системы администрирования бизнеса

По мнению специалистов Ради інституційних реформ, в этом вопросе авторам письма тоже не хватает стратегического подхода. Министерство финансов только планирует создать веб-площадку для обсуждения этого вопроса с бизнесом. То есть, никакой конкретики пока нет. Аналогичный выход чиновники предлагают и для решения проблемы необоснованного блокирования регистрации налоговых накладных. В РІР напоминают, что эта проблема актуализировалась в начале 2020 года. Именно тогда предприниматели из разных уголков Украины стали массово обращаться за помощью в общественную организацию.

Об освобождении предпринимателей от уплаты ЕСВ за созданные втечение 2020-2021 годов рабочих мест

В РІР отмечают, что эту инициативу экспертов Минфин также отклонил, ссылаясь на риски недополучения налоговых поступлений. По словам аналитиков, главный финансовый орган Украины крайне негативно относится к инициативам, реализация которых, несмотря на текущие риски, способна дать положительный эффект для экономики уже в ближайшем будущем.

О финансовой поддержке малых и средних предприятий (льготных кредитах)

По мнению экспертов РІР, авторы письма решили не комментировать инициативы специалистов, а ответили в своем стиле: привели уже действующие нормы и правила, касающиеся льготного кредитования малого и среднего бизнеса. В частности, Минфин вспомнил о программе «Доступные кредиты 5-7-9%» и отчитался о том, какие пункты ее уже работают. Например: увеличена до 3 млн грн. максимальная сумма кредита, до 100 млн грн. вырос порог годового дохода для предприятий, дающий право на подачу заявки на получение кредита.

В правительстве планируют также смягчить требования по обязательной прибыльности предприятий, снять ограничения по направлениям использования кредитов и максимальной суммы кредита. Специалисты РІР отдают должное государственной программе и одновременно рассчитывают, что в ближайшее время заработают все ее пункты.

Анализируя письмо представителей Кабмина, эксперты констатируют, что значительную часть их предложений чиновники проигнорировали, даже не упомянув о них.

Кроме приведенных выше инициатив в РІР предлагали:

• Временно убрать налоговые разницы, увеличивающие финансовый результат. Речь идет о пункте 2.1.1 приложения РИ к декларации по налогу на прибыль «Сумма затрат на создание обеспечений (резервов) для возмещения последующих (будущих) расходов» и пункт 2.1.3 приложения РИ к декларации по налогу на прибыль «Сумма расходов от списания дебиторской задолженности сверх суммы резерва сомнительных долгов»

• Легализовать (амнистировать) теневой капитал - путем покупки бизнесом облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ)

• Создать на базе пяти органов - Государственной налоговой службы, Государственной фискальной службы, Государственной таможенной службы, Государственной аудиторской службы и Государственной службы финансового мониторинга - единый орган, который бы занимался вопросами уплаты налогов и других платежей, контролировал использование бюджетных средств и выполнял функции борьбы с коррупцией;

• Разрешить ФЛП, которые избрали упрощенную систему налогообложения, не начислять ЕСВ «за себя» в случае отсутствия хозяйственной деятельности. Для этого внести соответствующие изменения в закон 592-IX от 13 мая 2020 года;

• Объединить для ФЛП I-III групп отчетность по единому налогу/общей системы с отчетом по ЕСВ (1-ДФ)

• Внести изменения в Хозяйственный кодекс, которые позволят ФЛП отвечать по своим обязательствам только имуществом, зарегистрированым на ФЛП, как на субъект хозяйственной деятельности, а не всем принадлежащим ему имуществом (жильем, личным авто и т.д.);

• Обязать действующие бюро кредитных историй не учитывать просрочки по кредитным платежам в период действия карантина. Соответствующие изменения следует внести в закон №2704-IV от 23 июня 2005 года;

• Ввести мораторий на проведение плановых проверок субъектов МСП к концу 2021 года;

• Автоматически продлить действие лицензий, патентов и других разрешительных документов до конца 2021 года.

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Автор: УНИАН