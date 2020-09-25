Турецкая компания «Ozaltіn Іnsaat Tіcaret VE Ѕапауі AS» только начинает ремонтные работы на автодороге М-18 «Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта», хотя контракт с «Укравтодором» подрядчик подписал еще весной этого года. Об этом сообщает «Первый Запорожский», журналисты которого провели ревизию участка трассы между Запорожьем и Мелитополем.

Автотрасса М-18, которая соединяет Харьков с югом Украины, является одним из ключевых маршрутов страны. Тендер на текущий средний ремонт четырех участков трассы общей протяженностью 105 км был объявлен весной этого года. На проект планировалось выделить 2,5 млрд грн. И уже после проведения тендеров цену удалось снизить до 2,4 млрд грн. Председатель «Укравтодора» Александр Кубраков заверил, что завершение ремонта состоится уже в этом ремонтно-строительном сезоне.

Ремонт автодороги должны были выполнять три дорожные компании: украинская «Автомагистраль-Юг» и турецкая «Онур Конструкцион Интернешнл», а также еще одна турецкая компания «Ozaltіn Іnsaat Tіcaret VE Ѕапауі AS», которая только в этом году зашла на украинский рынок.

«Онур» и «Автомагистраль-Юг» уже выполнили основные работы. Подрядчики занимаются нанесением разметки, тротуарами, укреплением обочины, остановками общественного транспорта. Однако "Ozaltin", которая должна была отремонтировать 55 километров дороги, лишь частично сняла старое покрытие на 17 километрах. Нового асфальта не более километра – и это лишь первый слой, хотя проектом предусмотрено два слоя асфальтобетона.

"За населенным пунктом Зеленая Роща, где заканчивается отрезок, который ремонтирует "Онур", мы снизили скорость до 50 км/ч и с ровной новой дороги взлетели на рифленое, только что отфрезерованное покрытие с ямами и наплывами. Вдоль автодороги наблюдаем многочисленные кучи вырезанных, однако до сих пор не вывезенных зеленых насаждений. Проезд возле села Высокое перекрыт. Чтобы объехать этот перекрытый 17-ти километровый участок и снова попасть на трассу возле Новобогдановки, нужно сделать крюк в 50 км по дороге через окрестные села... за считанные километры монотонной тряски нам случилась первая техника! Работники "Ozaltin" устраивали первый слой асфальтобетонного покрытия. Стоит ли закрывать весь 17-километровый путь для ремонта дороги с использованием 5 единиц техники?" - рассказывают журналисты издания.

Последние 23 км перед Мелитополем, сообщает СМИ, за ремонт вообще никто еще не брался.

"Мы передвигались старым, изношенным покрытием с многочисленными ямами, латаной брусчаткой (!), и колеями – крайне некомфортно и кое-где даже опасно. Уже на подъезде к Мелитополю мы встретили четырех геодезистов «Ozaltin», которые делали какие – то замеры...пообщались с рабочими - половина иностранцы. Вот так и «Большая стройка»! Где же новые рабочие места для украинцев?"- делятся впечатлениями журналисты.

Издание считает, что турки не успеют завершить ремонт до конца сезона – есть риск, что работы будут продолжаться на скорую руку, при неблагоприятных погодных условиях. И это доказывает, что эксперимент с приглашением турок оказался неудачным.

Напомним, «Ozaltіn Іnsaat Tіcaret VE Ѕапауі AS» – новичок в Украине, но уже успела попасть в скандал. В частности, во время проведения тендера на ремонт трассы М-18 фирма не предоставила в тендерном предложении договоры лизинга техники, документы, подтверждающие трудоустройство некоторых рабочих, а в документации компании нашли многочисленные несоответствия. Однако в "Укравтодоре" почему-то закрыли на это глаза и разрешили иностранной компании работать в Украине.

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Автор: УНИАН