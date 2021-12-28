За этот год по всей Украине удалось восстановить 5 098 км государственных дорог и 250 искусственных сооружений, а количество перегрузок на дорогах снизилось в 30 раз благодаря запуску сети площадок взвешивания в движении.

Такими стали результаты программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка", сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"Мы доказали украинцам, что государство способно придерживаться обещаний. Что государственные средства могут расходоваться эффективно. А главное, что мы все поняли – много лет чиновники нас просто обманывали. Строить в Украине масштабно, быстро, а главное – качественно – возможно", - отметил Кубраков.

Для сравнения, в период с 2009 по 2019 годы было обновлено и построено 10 603 км государственных и местных дорог. А только за два последних года "Большой стройки" - 13 860 км.

По словам министра, в рамках президентской программы по всей стране воплощают масштабные мегапроекты, среди которых запорожский мост, который планируют открыть уже через несколько недель.

Также полностью обновлено 116 км дороги Немиров – Ямполь, продолжается строительство "Дороги единства" Стрый – Изварино, она готова уже на 97%. Параллельно идет тендер на строительство первого участка еще одного важного объекта - Киевской обходной дороги (КОД).

"Нам удалось расшевелить отрасль, и ее уже так просто не остановишь. Если на старте даже рынок не был уверен в реалистичности наших амбициозных целей, теперь я могу с уверенностью говорить, что при наличии финансирования мы сможем обновить еще 15 тыс. км дорог общего пользования до конца 2024 года", - добавил министр.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что в этом году километр дорог, сделанный в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка", стоит на 18% меньше, чем в 2019 году.