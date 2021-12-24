В 2021 году по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" было обновлено 5 098 км государственных дорог и 250 искусственных сооружений. Это больше, чем было запланировано, сообщает Министерство инфраструктуры.

"Это стало возможным благодаря слаженной командной работе, долгосрочному планированию и системной поддержке руководства государства", - подчеркнул министр инфраструктуры Александр Кубраков на форуме "Большая стройка: дороги и мосты".

Он также отметил, что средняя стоимость 1 км дорог в 2021 году стоила 20,7 млн гривен. Это лишь на 1,5% больше, чем в прошлом году, а рост цены меньше нынешней инфляции.

"То есть, мы до сих пор платим на 18% меньше за 1 км, чем это было в 2019 году. При том, что качество дорожных работ значительно возросло", - подчеркнул Кубраков.

Он также привел суммы дорожных инвестиций до начала "Большой стройки" и после ее старта: 2019 год - за 21,3 млрд грн сделано 846 км дорог государственного значения и 73 искусственные сооружения; 2020 год - за 83 млрд грн сделано 4 056 км дорог государственного значения и 158 искусственных сооружений; 2021 год - за 106 млрд грн сделано 5 098 км дорог государственного значения и 250 искусственных сооружений.

"В заключении, инвестиции в дорожную инфраструктуру с 2019 по 2021 годы выросли почти в 5 раз. За 2020-2024 годы планируется обновить 24 тыс. км дорог государственного значения и 1,4 тыс. искусственных сооружений в рамках Национальной программы восстановления мостов", - заявил глава Министерства инфраструктуры.

Он также отметил, что принятие парламентом законопроекта №2234 поможет внедрять международные стандарты ценообразования, в частности системы измерения CESMM, в дорожном строительстве.

Напомним, во время форума "Большая стройка: дороги и мосты", который проходит 24 декабря в Киеве президент Владимир Зеленский заявил, что реализация программы "Большая стройка" позволила обновить более 40% сети основных дорог страны.