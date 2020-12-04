Трансляция заседания велась на официальной странице комиссии в Facebook.

На заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования фактов коррупции в органах государственного архитектурно-строительного контроля и надзора были продемонстрированы конкретные примеры, как ГАСИ вступила в коррупционный сговор с застройщиком “ИнтергалБуд” и выдавала откровенно противозаконные разрешения на строительство.

Трансляция заседания велась на официальной странице комиссии в Facebook.

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В частности, народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За життя" Наталья Приходько презентовала ряд фактов с коррупцией, когда ГАСИ выдавало разрешения на строительство с откровенными нарушениями.

"Из тех кейсов, что мы имеем, мы подробно рассматриваем кейс Кудряшова. Из той информации, что мы имеем от правоохранительных органов, у нас есть два уголовных дела. Один из них касается самозахвата территории. В рабочих группах мы обратили внимание на то, что выдаче разрешения предшествовал отказ одного инспектора. Но через шесть дней разрешение предоставил уже другой инспектор. При этом в отказе были указаны вещи, которые за шесть дней никак нельзя исправить вообще. Например, изменение целевого назначения, получение функционального назначения и еще около 18 пунктов, которые за шесть дней заказчик каким-то образом исправляет. Именно поэтому мы и обратились в правоохранительные органы", - отметила Приходько.

Кроме того, народный депутат от той же партии, Анатолий Бурмич привел пример, связанный с другой застройкой компании “ИнтергалБуд”, где ГАСИ незаконно выдавало разрешения. Бурмич рассказал, что в 2010 году было получено разрешение, которое не предусматривало строительство жилья МВК. По его словам, в 2018 году получены градостроительные условия на строительство жилищно общественного комплекса, однако в 2019 году чиновниками ГАСИ зарегистрированы изменения к разрешению 2010 года вопреки закону на многофункциональный жилищно общественный комплекс.

“ЖК “Академ-Квартал” “ІнтегралБуду”. Разрешение выдано на реконструкцию административно-производственного комплекса под многофункциональный комплекс. Однако в разрешении прописывают тип объекта - многоквартирный жилой дом. Что мы имеем: земли промышленности; генплан не предусматривает строительство здесь жилых домов; МУО не предусматривают здесь строительство жилья; это санитарно-защитные зоны, где строительство жилья прямо запрещено; высота домов согласно Генплану не может превышать 50 метров. Эти пункты и являются основаниями для отказа в предоставлении разрешения в соответствии с законодательством. Однако это не помешало должностным лицам ГАСИ выдать разрешение. Разве это не коррупция? Разве это не злоупотребление властью должностными лицами ГАСИ? Где правоохранительные органы?" - подчеркнул парламентарий.

Отметим, что “Интергал Буд” виновными себя в сложившейся ситуации не считают. Их представители на заседании ВСК заявили, что они лишь подрядчики, а виновные во всем - заказчики. В одном случае, это Академия МВД в лице ректора, в другом - Государственное предприятие “Уголь”. В ”Интергале" даже пообещали пригласить их на следующую ВСК.

Народные депутаты из ВСК были возмущены таким положением вещей с коррупцией в ГАСИ и выдвинули требования к правоохранителям расследовать изложенные факты. Вопросы и к представителям ГАСИ, и к членам ВСК, и к правоохранителям возникли и у журналистов. Один из них поинтересовался у членов ВСК, кто именно будет нести ответственность за незаконные застройки, а также за чей счет инвесторы, вложившие деньги в квартиры, должны получить свое? Ответ нашелся у председателя ВСК, народного депутата Андрея Пузійчука.

"Предметом исследования нашей ВСК является коррупция в органах ГАСИ. Все мы знаем прецедент с УКОГруп. Там более 15 тысяч пострадавших. Что же там происходило? Там ГАСИ давали разрешения, регистрировали декларации. Мы говорим о том, что корнем проблемы является ГАСИ. Фактически такие действия создают проблемы для нормальных застройщиков и открывают поле для незаконных застроек”, - подытожил глава Временной следственной комиссии.

Стоит отметить, что на заседании ВСК присутствовал и народный депутат Николай Тищенко. Напомним, ранее СМИ неоднократно сообщали о его связи со” смотрящим “Денисом Комарницким, причастным ко многим незаконным застройкам - в том числе и”Интергал". Поэтому вероятно, что Тищенко пришел на заседание ВСК, чтобы поддержать застройщиков.

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Автор: УНИАН