Три года назад на рекламу в интернете приходилась лишь треть общего объема рекламных расходов в США.

По итогам 2020 года впервые более половины рекламных расходов в США придется на онлайн-платформы, включая Google и Facebook.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Как пишет издание, в сфере интернет-рекламы доминируют три игрока — Facebook, Amazon и Google. На них приходится почти две трети всех расходов на онлайн-рекламу в США.

В 2021 году ожидается рост рекламных расходов в США на 12%, до $240 млрд, при этом на онлайн-рекламу будет направлено $130 млрд, или 54% общих расходов.

Согласно прогнозам, рекламодатели потратят на рекламу в интернете $110,1 млрд, или 51% общих рекламных расходов в США.

Три года назад на рекламу в интернете приходилась лишь треть общего объема рекламных расходов в США.

Согласно прогнозу, расходы на телевизионную рекламу в США в 2020 году снизятся на 7,9%, до $39,5 млрд, но вырастут в следующем году на 6,6% - до $42,1 млрд. Однако показатель будет ниже $42,1 млрд, потраченных на этот вид рекламы в 2019 года, что свидетельствует о структурных проблемах отрасли, включая отказ потребителей от услуг традиционного платного телевидения в пользу интернет-альтернатив.

Ужесточение конкуренции

27 ноября 2020 года стало известно о том, что Британия ужесточит правила конкуренции для Google и Facebook.

По данным британского регулятора, на Google и Facebook в 2019 году пришлось около 80% из 14 млрд фунтов стерлингов, потраченных на цифровую рекламу в 2019 году.

23 ноября 2020 года британский регулятор заявил о том, что может открыть расследование относительно вероятного нарушения компанией Google правил конкуренции.

В ответ Google и Facebook заявили о своей приверженности сотрудничеству с британским правительством и регулятором в сфере цифровой рекламы.

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Автор: УНИАН