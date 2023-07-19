Забронированный сотрудник сможет распечатать QR-код, который будет подтверждением бронирования.

Министерство экономики и Министерство цифровой трансформации планируют внедрить механизм электронного бронирование военнообязанных работников.

Как рассказал заместитель министра экономики Игорь Фоменко на встрече Европейской бизнес ассоциации с представителями ведомства, сейчас уже забронировано более 500 тысяч военнообязанных, и более 4 тысяч предприятий определены критически важными без учета тех, которые определяют военно-гражданские или районные военные администрации.

"Следующий шаг, который мы сейчас делаем, с учетом такого большого объема работы, - это сейчас строим вместе с Минцифры условно "єБронювання", такую услугу для бизнеса, в которую будут вовлечены Минобороны, Генштаб, ОВА, по признанию критически важных предприятий. Будет единый реестр критически важных предприятий, администратором которого будет Минэкономики", - сказал Фоменко.

По его словам, это будет услуга, с которой предприятие будет создавать свой кабинет, вводить данные военно-учетной специальности, данные работников - вся необходимая информация будет автоматически подтягиваться из Пенсионного фонда и налоговой службы.

"И потом, чуть ли не автоматически, если нет ограничений, будет выдаваться электронное бронирование. Будет QR-код, можно будет его распечатывать - это будет подтверждением того, что человек забронирован. Думаю, что на все это уйдет где-то месяца три, потому что это полностью будет разрушать действующий алгоритм бронирования", - сказал замминистра.

Кабмин расширил перечень бронирования военнообязанных работников

Как сообщал УНИАН, 12 июля Кабинет министров Украины внес изменения в постановление, регулирующее вопросы бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время. В частности, расширен перечень сфер, работники которых могут быть забронированы, и установлены четкие сроки рассмотрения государственными органами обращений предприятий, учреждений и организаций по определению их критически важными.

В январе 2023 года правительство утвердило порядок бронирования военнообязанных работников во время военного положения и критерии определения предприятий критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Критически важные предприятия имеют право бронировать сотрудников двумя способами: по списку сотрудников или по списку профессий. Одно предприятие может забронировать до 50% сотрудников.

Вас также могут заинтересовать новости: