В налоговой убеждены, что табачный бизнес работает эффективно и выгодно для госбюджета

Платежи табачных компаний в госбюджет достигают более 10% всех поступлений, и благодаря отлаженной работе в июне тоже ожидается выполнение плана.

В Государственной налоговой службе (ГНС) уверены, что табачный бизнес работает эффективно и выгодно для госбюджета.

Об этом заявил глава налоговой службы Алексей Любченко во время встречи с представителями компаний табачной отрасли, которая состоялась по инициативе в ГНС.

На встрече также присутствовали председатель Офиса крупных налогоплательщиков Николай Чмерук и первый заместитель начальника Офиса Лариса Бондарь, которые подчеркнули, что платежи табачных компаний в госбюджет достигают более 10% всех поступлений, и благодаря отлаженной работе в июне тоже ожидается выполнение плана.

"За прошлый месяц все плановые показатели были выполнены, за этот месяц - тоже видим, что выполнение плана будет положительным. Поэтому проблем с показателями у нас нет, рынок в целом работает эффективно. Кроме того, мы договорились на уровне технических специалистов создать рабочие группы, чтобы более детально проработать проблемные вопросы. Все компании положительно откликнулись на это предложение, поэтому диалог прошел успешно ", - заявил Чмерук.

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По его словам, борьба с нелегальным рынком невозможна без участия бизнеса, который ведет свою деятельность прозрачно, ведь именно честные налогоплательщики несут убытки из-за махинаций и использования различных схем теневым рынком. В свою очередь, табачные компании выразили готовность сотрудничать с налоговиками в этом направлении.

"Вклад в бюджет Украины от табачной индустрии составляет примерно 55 млрд грн уплаченных налогов. Если мы берем только часть акцизного налога, который обеспечили члены ассоциации "Укртютюн"- это 36% акцизов от всех подакцизных товаров. Поэтому нам неоднократно выразили благодарность за добросовестность и тщательную уплату налогов. Мы, в свою очередь, озвучили, что надеемся, что государственная политика в налоговом планировании и повышение ставок на сигареты и табак для нагрева будет более прозрачной и понятной для нас", - отметила директор по корпоративным связям "Филип Моррис Украина" Наталья Бондаренко.

В свою очередь, другие представители табачной отрасли тоже выразили готовность к сотрудничеству, поскольку заинтересованы в прозрачности рынка.

"Это была первая встреча с новыми руководителями налоговой и Офиса крупных налогоплательщиков. Впечатления очень положительные. Мы видим, что диалог между государственными институтами и компаниями будет продолжаться. Нам было приятно слышать, что нас ценят как крупных налогоплательщиков.Мы со своей стороны делаем все, чтобы все надлежащие налоги собирались вовремя. Обсудили также некоторые проблемные вопросы, в том числе налоги на розничный акциз, которые собираются не в полном объеме. Договорились, что дадим свое видение, как этот процесс сделать более эффективным. Наши компании работают во всем мире, поэтому у нас очень много опыта, и мы готовы им делиться с государственными структурами", - заявил директор отдела корпоративных вопросов и коммуникациям JTI Украина Гинтаутас Диргела.

Положительно оценили встречу производителей табачных изделий с новым руководством ГНС и в "Империал Тобакко" в Украине. В компании отмечают, что готовы сотрудничать с государством в направлении противодействия нелегальной торговли табачными изделиями, но соответствующие шаги должны быть и со стороны государственных органов.

"Мы положительно оцениваем встречу производителей табачных изделий с новым руководством ГНС. Нам как компании, которая работает под давлением огромного количества противоречивых и порой откровенно разрушительных для отрасли регуляторных инициатив, чрезвычайно важно убедиться, что новое руководство ГНС понимает и ценит наш вклад в наполнение госбюджета и, главное, нашу честность, прозрачность и ответственность, которые являются безоговорочными для нас в ведении бизнеса. Нас обнадеживает готовность налоговой службы сотрудничать с нами в направлении противодействия нелегальной торговли табачными изделиями и обеспечения стабильности налоговых поступлений.Поэтому мы благодарны за открытость и конструктивный диалог с руководством ГНС", - заявила директор по корпоративным и юридическим вопросам компании Юлия Завалишина.

Напомним, в Украине крупнейшими производителями сигарет являются четыре международные компании: PhilipMorris, JTI, BritishAmericanTobacco, ImperialTobacco. Они поставляют сигареты для около 60 тыс. торговых точек и на раскладки 30 крупных торговых сетей.

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