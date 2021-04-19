По словам Марченко, изменения будут касаться уклонения от уплаты налогов.

Министерство финансов готовит пакет изменений в Налоговый кодекс Украины.

Об этом в интервью LB.ua рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко.

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По словам Марченко, изменения будут касаться уклонения от уплаты налогов.

"Мы готовим пакет изменений в Налоговый кодекс. В ближайшее время будем подавать. Я не буду пока раскрывать детали, но мы хотим сделать так, чтобы те, кто был «очень хитро сделан», платили налоги в нашей стране ... Все, кто уклонялся от уплаты налогов по Налоговому кодексу. Мы залатаем пробелы, которые были созданы за последние годы", - сказал Марченко.

Что этому предшествовало

В мае 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №1210 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических нестыковок в налоговом законодательстве".

16 января 2020 года парламент принял этот законопроект во втором чтении и в целом.

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Автор: Елена Коваленко