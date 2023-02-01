Предприятие может забронировать работника двумя способами.

Как предусматривает новое постановление Кабинета министров, предприятие имеет возможность забронировать военнообязанных работников двумя способами: по списку профессий или по списку сотрудников.

Об этом сообщил заместитель министра экономики Игорь Фоменко в эфире телемарафона, отметив, что 27 января было принято Постановление №76, которое определяет, каких военнообязанных работников можно бронировать.

Постановление имеет семь критериев для организаций, подпадающих под бронирование.

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"Предприятие сначала должно изучить постановление, если оно видит, что подпадает под эти, как минимум три критерия, обращается в соответствующий отраслевой орган исполнительной власти или областную военную администрацию с предложением и списком военнообязанных, которые она считает необходимыми, чтобы это предприятие работало и выполняло свои задачи", - сказал он.

После этого эти органы определяют, является ли это предприятие критически важным и обращаются в Генеральный штаб.

"Генштаб проверяет и после этого направляются документы в Министерство экономики для выдачи приказа", - пояснил он.

Фоменко пояснил, что те приказы, которые были введены Минэкономики до вступления в силу постановления, действуют на весь период действия этого приказа.

Срок бронирования работников согласно новому документу - шесть месяцев. При этом, если сотрудник согласно приказу подлежит бронированию, но уже был призван в воинскую часть, то бронирование не действует, и он должен нести службу.

Замминистра сообщил, что предприятие может бронировать сотрудников двумя способами: согласно постановлению № 47 по списку должностей и профессий или согласно новому постановлению №76 по списку военнообязанных.

"Новое постановление не привязано к списку перечня должностей и профессий, оно привязано к физическому лицу работника. И две опции организация может использовать по своему собственному усмотрению: либо по списку, либо по перечню должностей и профессий", - пояснил чиновник.

Война в Украине и мобилизация:

После полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украине было введено военное положение, в связи с чем была объявлена всеобщая мобилизация, под которую подпадают военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет.

Начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Роман Горбач сообщил, что мобилизуют прежде всего людей, способных работать с западным вооружением.

Юрист объяснил нюансы вручения повесток военнообязанным.

27 января 2023 года Кабмин утвердил порядок бронирования военнообязанных.

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