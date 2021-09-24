С начала сентября граждане, которые воспользовались одноразовым (специальным) добровольным декларированием, уплатили в государственный бюджет Украины более 1,5 млн гривень.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы.
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Отмечается, что кампания по одноразовому (специальному) добровольному декларированию активов физических лиц была начата 1 сентября 2021 года и продлится до 1 сентября 2022 года.
"Налоговая амнистия": что необходимо знать
15 июня 2021 года Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины по стимулированию детенизации доходов и повышению налоговой культуры граждан путем введения одноразового (специального) добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет", вступившего в силу 21 июля 2021 года.
Декларирование будет проводиться с 1 сентября 2021 до 1 сентября 2022 года. Тот, кто в указанный промежуток времени подаст декларацию и заплатит сбор, будет освобожден от ответственности за уклонение от уплаты налогов.
Декларирование в рамках программы "налоговой амнистии" будет осуществляться по трем имущественным ставкам:
первая ставка — 5%: распространяется на любые активы, которые находятся в Украине;
вторая ставка — 2,5%, если гражданин решил инвестировать деньги в государственные ценные бумаги, которые выпускает Министерство финансов;
третья ставка — 7% на первое полугодие, 9% — на второе, если есть желание задекларировать зарубежные активы.
8 сентября 2021 года в парламенте решили, куда пойдет сбор за добровольное декларирование.