Власти страны создадут торговую компанию, которая будет контролироваться министерством сельского хозяйства.

Парламент Болгарии поддержал идею создания государственной сети магазинов в беднейших регионах страны. В них будут продавать продукты питания с ограниченной наценкой.

Издание Euractiv пишет, что правительство создаст торговую компанию с начальным капиталом в 5 миллионов евро, которая будет контролироваться Министерством сельского хозяйства и продовольствия. Магазины откроют в помещениях государственных почтовых отделений в небольших населенных пунктах, где выдают пенсию.

"Создание государственной сети продуктовых магазинов с контролируемым происхождением и ценами - важнейший шаг, который должно сделать государство, чтобы пресечь спекуляции перекупщиков, сетей и картелей, поддержать покупательную способность населения и доступ к качественным и недорогим продуктам питания даже в самых маленьких населенных пунктах", - говорится в сообщении инициаторов.

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Экономист Института рыночной экономики Адриан Николов отметил, что вмешательство государства в любой рынок вызывает опасения в нарушении конкуренции и законодательства ЕС.

"В данном случае прямо заявленным намерением является изменение рыночных условий с целью снижения цен на продукты питания. Комиссии по защите конкуренции предстоит детально изучить вопрос о том, не является ли розничная сеть, за которой стоит вся финансовая мощь, недобросовестным участником рынка", - указал эксперт.

За последние два месяца болгарские потребительские организации провели несколько акций протеста с целью бойкота сетей, которых заподозрили в умышленном завышении ценю. Данные показывают, что первая акция протеста привела к снижению выручки магазинов примерно на 20%.

Стоит отметить, что годовая инфляция в Болгарии составляет 2,6%.

Пенсия в Европе - последние новости

В целом средняя пенсия в Евросоюзе составляет 1294 евро в месяц, но в разных странах суммы отличаются. Во многих странах Европы пожилой человек может рассчитывать на 1000-1500 евро пенсии в месяц.

Меньше всех в Европе получают пенсионеры Боснии и Герцеговины 237 евро, Болгарии - 226 евро, Молдовы - 218 евро, а Албании - 131 евро.

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