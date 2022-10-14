Часть денег с продажи будет направлена на помощь Вооруженным силам Украины.

"Укрпочта" сегодня, 14 октября, запускает продажу новых марок "Слава Вооруженным силам Украины!" ко Дню защитников и защитниц Украины.

Об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский в Telegram.

"Как и обещали, запускаем марки, посвященные нашим защитникам и защитницам. Это отличный подарок для ваших друзей и близких, которые сейчас защищают нашу страну, а также возможность присоединиться к помощи ВСУ", - заявил Смелянский.

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Отмечается, что 8 гривень с продажи каждой марки будут направлены на помощь Вооруженным силам Украины.

Марки "Укрпочты" и война

12 апреля 2022 года "Укрпочта" ввела в обращение почтовую марку "Русский военный корабль, иди ...! Героям слава!" тиражом 1 млн штук. "Русский военный корабль, иди ...!" - фраза, сказанная украинским защитником в ответ на предложение российского военного корабля сдаться, во время атаки на остров Змеиный в первый день вторжения России в Украину - 24 февраля.

В мае было выпущена марка "Русский военный корабль ... все!". За первый день продажи было реализовано около 800 тыс. этих марок.

24 августа государственное предприятие "Укрпочта" выпустило коллекционную марку "Свободные, несокрушимые, непобедимые" по случаю Дня Независимости Украины.

1 сентября была презентована первая благотворительная Марка "Укрпочты" - "Пес Патрон". Благодаря продаже марки "Пес Патрон" планируется собрать более 1 млн евро на машину для разминирования, остальные средства пойдут на поддержку приютов для животных.

Также по случаю повреждения Крымского моста в "Укрпочте" анонсировали выпуск новой почтовой марки.

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