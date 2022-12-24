Промышленности Украины для восстановления необходима государственная помощь и поддержка Евросоюза, считает директор компании "Метинвест".

Для того, чтобы украинская промышленность начала быстро развиваться после победы, необходимы несколько факторов. В первую очередь – решение логистических проблем, активная государственная поддержка, а также содействие со стороны Евросоюза. Об этом рассказал генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков в интервью "Новому времени".

"Для восстановления украинской экономики будут нужны усилия государства и бизнеса. Украине нужен собственный план Маршалла, который разрабатывали для восстановления Европы после Второй мировой войны", - подчеркнул Рыженков.

По его словам, сейчас переговоры c западными партнерами ведутся преимущественно о восстановлении государственных предприятий, в то время как частные компании Украины тоже нуждаются в поддержке.

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"Без внимания остается восстановление частного сектора, предоставление займов бизнесу для восстановления активов и запуска производства. Это нас очень беспокоит", - признался Рыженков.

Он высказал уверенность, что уже сейчас Украина должна направить усилия, чтобы сохранить производственный потенциал горно-металлургического комплекса.

"Этой отрасли требуется государственная поддержка. В первую очередь - решение логистических проблем: разблокирование морских портов, увеличение пропускной способности железнодорожных пограничных переходов и уменьшение тарифов на железнодорожные перевозки. К тому же, на себестоимость продукции оказывают значительное влияние дорогостоящие электроэнергия и газ, а также высокая рента на добычу железной руды", - перечислил Рыженков.

Он также выразил надежду, что Евросоюз пойдет навстречу Украине, и снизит экологические требования, которые, учитывая военное положение, наша страна выполнить не в силах.

"Мы надеемся, что Украина, учитывая огромный ущерб, причиненный российскими оккупантами, получит особые условия применения Carbon Border Adjustment Measure (СВАМ, экологический налог на импорт в страны Евросоюза. — Ред.). Иначе он станет еще одним барьером между Украиной и ЕС", - резюмировал Рыженков.