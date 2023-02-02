Блокировка уменьшит поток поступления средств в казну РФ.

Украинская "IT-армия" осуществила цифровую блокировку систем грузоперевозок в России, что уменьшит поток поступления средств за избыточный вес груза в казну Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба IT ARMY of Ukraine в Telegram, к текущим целям украинская "IT-армия" добавила систему взимания платы с автомобилей, имеющих максимальную разрешенную массу свыше 12 тонн.

"Цифровая блокировка грузоперевозок идет полным ходом! Есть подтверждение от "Деловые Линии" и "Пони Экспресс". К текущим целям добавили "Платон" - это система взимания платы с автомобилей, имеющих максимальную разрешенную массу свыше 12 тонн. То есть блокирование этой системы уменьшит поток поступления средств за избыточный вес груза в казну РФ", - говорится в сообщении.

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Война в Украине и "IT-армия":

"IT-армия" Украины - сообщество IT-специалистов, созданное в конце февраля 2022 года для нейтрализации врага в информационном и киберпространстве. В состав "IТ-армии" входят более 200 тыс. волонтеров. Она объединила как украинских, так и иностранных профессионалов.

3 ноября украинская "IТ-армия" получила доступ к сетям центрального банка Российской Федерации.

4 ноября 2022 года украинская "IT-армия" атаковала ресурс российского "Газпромбанка". Всего в течение ноября она "парализовала" более 900 российских онлайн-ресурсов.

29 января стало известно, что украинская "IT-армия" получила доступ к архивам "Газпрома".

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