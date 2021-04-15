Как известно, все 100% акций «Мотор Сич» арестованы и переданы в управление государственному агентству АРМА.

СМИ Турции широко обсуждают планы Украины по продаже турецким военным компаниям отобранного у китайцев завода «Мотор Сич». В Турции эта сделка видится сомнительной, ведь Украина еще не завершила спорную с точки зрения законности национализацию предприятия, что может привести к будущим осложнениям.

Как сообщает UNN, об этом свидетельствует реакция аудитории масс-медиа, опубликовавших новость по «Мотор Сич»

«50% акций компании [«Мотор Сич»] будет передано неизвестной турецкой оборонной компании. В Турции побывала украинская делегация. Президент Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу продажи 50% «Мотор Сич». Между двумя странами планируется совместное производство, передача технологий и деталей», — пишет турецкая Donanim Haber.

Как напоминают турецкие журналисты, около трех недель тому назад украинская «Мотор Сич» была конфискована в пользу государства, которому достались все акции компании, в том числе контрольный пакет, принадлежавший китайским компаниям. Турецкие обозреватели указывают на очевидные риски сотрудничества с Украиной, ведь в ситуации с инвесторами из КНР Киев поступил по воле Вашингтона. Сделка с Анкарой будет сильно зависеть от того, как в США воспримут покупку «Мотор Сич» турецкими военными компаниями, которые пока что не названы.

«В настоящее время «Мотор Сич» переживает период, когда украинское правительство пытается вернуть себе контроль над компанией», — отмечает в своей публикации турецкая Daily Sabah, и подчеркивает, что вопрос о возможном вхождении турецких военных компаний в число акционеров «Мотор Сич» пока открыт, ведь китайские инвесторы оказывают сопротивление экспроприации их актива, а кроме того обратились в международный арбитраж для компенсации своих потерь в размере $ 3,6 млрд.

«Знает ли об этом Украина? — задает вопрос к материалу один из блогеров, напоминая о возможных проблемах, которые ждут Турцию, если она свяжется с Украиной в военных проектах. — Китайцы вложили 3,6 миллиарда долларов в эту фирму, которая сейчас находится в международном суде. Как вы думаете, они уйдут? Также в сейчас мы дружим с Китаем, можем ли мы сломать планы нашего приятеля?».

«Это не мировой гигант или что-то в этом роде, не обманывайтесь названием, это кликбейт», — напоминает об устаревших технологиях «Мотор Сич» другой комментатор. Также в Турции напоминают о недавних санкциях США против турецких военных государственных компаний за сотрудничество с Россией: «Позволит ли нам Америка, «друг и союзник» взять «Мотор Сич»?», — пишет еще один участник дискуссии о неоднозначных отношениях между Анкарой и Вашингтоном.

Ранее издание Times Of Middle East сообщало, что украинский вице-премьер Олег Уруский предлагал Турции купить фактически украденные у китайских инвесторов акции компании «Мотор Сич». Уруский отрицал, что делал такое предложение, но сейчас продажа экспроприированных у китайцев акций запорожского завода Турции находит свое подтверждение.

Как известно, все 100% акций «Мотор Сич», в том числе контрольный пакет китайских инвесторов, арестованы и переданы в управление государственному агентству АРМА. Указом президента Владимира Зеленского против китайских инвесторов запорожского завода введены санкции.

В свою очередь китайская сторона обращается в международный арбитраж, чтобы взыскать с Украины компенсацию в размере $ 3,6 млрд, а также оспаривает в Верховном суде Украины санкционный указ президента, указывая на его незаконность.

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Автор: Григорий Бондарь