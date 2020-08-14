Суд перенес на 25 августа рассмотрение ходатайства о снятии арестов с акций компании "Мотор Сич" - адвокат

По словам адвоката, аресты наносят существенный вред предприятию.

Шевченковский районный суд города Киева перенес на 25 августа рассмотрение ходатайства о снятии арестов с 56 процентов акций запорожского предприятия по выпуску авиационных двигателей и газотурбинных установок "Мотор Cич", ранее наложенных судом по требованию Службы безопасности Украины (СБУ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель одного из акционеров в суде, адвокат юридической фирмы Arzinger Александр Максименко после сегодняшнего судебного заседания.

"Заседание перенесено на 10 часов утра 25 августа... Мы хотели привлечь представителей госорганов. Судья нам отказал, я не знаю на каком основании. Мы хотели обеспечить полностью публичный процесс, чтобы все госорганы были подключены к этому процессу. Поэтому судья отложил заседание для того, чтобы дать нам возможность заявить об его отводе", - сказал.

В частности, адвокаты предложили привлечь к судебному разбирательству Офис президента, концерн "Укроборонпром", предприятие "Мотор Сич", а также ряд других госорганов.

Также Максименко заявил, что эти аресты нарушают права акционеров.

"Аресты прописаны таким образом, что запрещают депозитарным учреждениям выдавать реестр акционеров. Поэтому ПАО "Мотор Сич" не имеет возможности провести общие сборы акционеров... Мы рассматриваем аресты как грубое вмешательство в хозяйственную деятельность", - сказал он.

По словам адвоката, аресты также наносят существенный вред предприятию.

"Невозможно реализовать направления развития предприятия, менять менеджмент. Невозможно компании развиваться и обеспечить нормальную деятельность... У предприятия уже есть убытки, уже увольняются люди с предприятия", - сказал он.

Максименко подчеркнул, что акционеры планируют и в дальнейшем добиваться снятия арестов как необоснованных.

Как сообщал УНИАН, 4 августа группа DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского достигла договоренности с китайскими инвесторами, представляющими компанию Skyrizon Aircraft Holdings Limited, о сотрудничестве по развитию украинского авиастроения и непосредственно запорожского предприятия по выпуску авиационных двигателей и газотурбинных установок "Мотор Cич".

В частности, компания DCH приобретает у китайской компании более 25% акций акционерного общества "Мотор Сич".

После оглашения этого решения был наложен дополнительный арест на акции компании. Акции компании ранее арестовывались по требованию СБУ в 2017, 2018 и 2020 годах.

Президент Владимир Зеленский призвал премьер-министра Дениса Шмыгаля проанализировать ситуацию о продаже контрольного пакета акций "Мотор Сич" в числе других подобных предприятий, и дать оценку последствиям этой сделки для экономических интересов Украины. Премьер-министр, в свою очередь, в интервью Радио Свобода призвал не политизировать ситуацию и решать в судебном порядке.

Справка УНИАН. Акционерная компания "Мотор Cич" является одним из крупнейших украинских машиностроительных предприятий, производит авиадвигатели для вертолетов Ми-8/Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130 и др., агрегаты для перекачки газа и энергетическое оборудование.

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