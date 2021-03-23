По словам Жовквы, в приоритете Украины как удержание традиционных, так и освоение новых рынков сбыта.

Структура экспорта Украины должна быть изменена путем продвижения на внешние рынки отечественной продукции с высокой добавленной стоимостью.

Как сообщила пресс-служба Офиса президента (ОП), об этом заявил заместитель главы ОП Игорь Жовква во время выступления на заседании Совета Торгово-промышленной палаты Украины.

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Отмечается, что участники мероприятия согласились с приведенными аргументами относительно неотложной необходимости изменения структуры экспорта Украины путем продвижения на внешние рынки отечественной продукции с высокой добавленной стоимостью, а также приоритетностью удержания традиционных и освоения новых внешних рынков.

«Мы все вынуждены играть по новым правилам нового пандемического мира. Должны работать совместно для изобретения «рецепта успеха» нашего государства, в частности, во внешнеэкономической деятельности, которая будет отвечать реалиям меняющегося и полного вызовов современного мира», - цитирует Жовкву пресс-служба главы государства.

Отмечается, что Жовква также обратил внимание на важность расширения торговых возможностей Украины, в частности, путем заключения соглашений о свободной торговле с иностранными государствами. Как было отмечено, «дальнейшая либерализация торговли Украины со странами мира - приоритет для Украины и сверхтяжелая задача в условиях «ковидного протекционизма».

Что этому предшествовало

По данным Гостаможслужбы, экспорт украинских товаров в 2020 году уменьшился по сравнению с 2019 годом на 1,7% - до 49,2 млрд долл.

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Автор: Богдан Слуцкий