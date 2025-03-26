Строительная компания "Автострада" направила жалобу в Антимонопольный комитет Украины относительно исключения дискриминационных требований при проведении тендера на строительство второй очереди Национального военного мемориального комплекса. Об этом сообщил основатель компании Максим Шкиль в Facebook. По его словам, Национальное мемориальное кладбище является знаковым объектом, а потому прозрачность, качество и подотчетность должны быть базовыми принципами при его строительстве.

"Очень жаль, что группа дельцов, за спиной у Президента Владимира Зеленского, провела прошлый тендер с существенными дискриминационными требованиями, и как следствие - победу одержал консорциум без конкуренции с аффилированной компанией к подсанкционному бизнесмену, а большей частью собственности в корпоративных прав консорциума имеет компания, которая не имеет опыта реализации масштабных проектов, соответствующей техники и персонала", - отметил Шкиль.

По его словам, квалификационные требования тендера на строительство второй очереди прописаны так, чтобы тоже не было конкурентов, а торги будут иметь формальный характер.

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Акт обследования будущей площадки строительства мемориального комплекса, который должен быть обязательно подписан ответственным лицом ГП "Национальное военное мемориальное кладбище" Шкиль называет "входным билетом" для желаемых компаний.

"Такие акты запрещено требовать Методическими рекомендациями для заказчиков работ по строительству, утвержденные Приказом Минэкономики Украины № 26335 от 22.11.2024 года", - отметил Шкиль.

Также дискриминационным требованием "Автострада" считает необходимость предоставления разрешения или декларации на выполнение работ повышенной опасности в части демонтажа и капитального ремонта зданий, сооружений, а также восстановления и укрепления их аварийных частей. Шкиль объясняет, что по тендеру должны выполняться работы по новому строительству, что не предусматривает демонтажа или капитального ремонта.

Претензии "Автострады" также касаются подтверждения возможности поставить для выполнения работ изделий из гранита и керамогранита до 31.12.2026 года в объеме 5519 м2. При этом требуется, что производитель должен подтвердить способность производить такую продукцию в количестве не менее 5000 м2 в месяц путем предоставления документа, подтверждающего наличие у него специализированного оборудования для распила такого объема керамогранита.

"Распил не является конечным этапом изготовления продукции "гранита" и/или "керамогранита". Вполне логично было бы увидеть требование о подтверждении возможности закупки или изготовления производителем керамогранита самого материала - гранита. Если производитель не будет иметь сырья (гранита) то не будет что "пилить". Поэтому считаю, что термин "распил" не имеет отношения к процессу выполнения работ по фактическому строительству мемориального комплекса", - отметил Шкиль.

Требование предоставить гарантийное письмо от производителя или его официального представителя предложенного производителя крематора (типа IFZW KE400-135 Plus) в "Автостраде" воспринимают как то, что победить в тендере сможет та компания, которая на момент объявления тендера имеет предварительные договоренности с компанией IFZW.

"Такие требования, направленные на исключение любой конкуренции, не обеспечивают прозрачной реализации такого знакового объекта и конечно должны быть исключены из тендерной документации", - заявил Максим Шкиль.

Напомним, 1 августа 2024 года в тендере на построение НВМК победил консорциум "Билдинг Юа", который создали именно под тендер. В бенефициарах подрядчика нашли след подсанкционного олигарха Вадима Ермолаева, который владеет группой компаний "Алеф", а также скандального куратора проекта "Большая стройка" Юрия Голика.